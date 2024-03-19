İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; kurumun takip listesinde yer alan ve BİST-100 Endeksi’nde işlem gören hisseler arasında, 2024 yılında en yüksek temettü verimi beklenen ve en az yüzde 20 getiri potansiyeli olan şirketler; Doğuş Otomotiv, Tofaş Oto, TSKB, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, Enka İnşaat, Enerjisa ve Akbank olarak sıralanıyor.

İş Yatırım; bu sıralamayı 2024 yılı temettü verimi rasyosuna göre yaparken söz konusu hisselerin 2024’te TL olarak hisse başına dağıtacağı temettü miktarına ve 2024 yılı temettü dağıtma oranına da listede detaylarıyla yer verdi. Temettü verimine göre; ilk üçte Doğuş Otomotiv, Tofaş Oto ve TSKB yer alıyor.

2024 yılı için getiri potansiyeli rasyosu ise 15 Mart kapanışı itibarıyla hisselerin sunduğu getiri potansiyelini (%) yansıtıyor. Getiri potansiyeli, İş Yatırım’ın bu hisseler için belirlediği güncel hedef fiyatlara göre hesaplandı. Öngörülen getiride ilk sırada yüzde 69,03’lük tahminle Enerjisa yer alırken onu yüzde 64,29 ile Tofaş Oto ve yüzde 54,26 ile Yapı Kredi Bankası izliyor.