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  • 2024’te en yüksek temettü veriminin beklendiği 9 BİST-100 şirketi

2024’te en yüksek temettü veriminin beklendiği 9 BİST-100 şirketi

2023 yıl sonu bilançoları arka arkaya gelmeye devam ederken şirketlerin genel kurul tarihleri ve genel kurulda sunacakları temettü teklifleri de belli olmaya başladı. Bu kapsamda İş Yatırım, takip listesinde yer alan BİST-100 şirketleri arasında 2024’te en yüksek temettü verimi beklediği ve en az yüzde 20 getiri potansiyeli öngördüğü BİST-100 şirketlerini listeledi. Listede 9 şirket var.

19 Mart 2024 | 09:06
Son Güncellenme: 19 Mart 2024 | 13:22
2024’te en yüksek temettü veriminin beklendiği 9 BİST-100 şirketi

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; kurumun takip listesinde yer alan ve BİST-100 Endeksi’nde işlem gören hisseler arasında, 2024 yılında en yüksek temettü verimi beklenen ve en az yüzde 20 getiri potansiyeli olan şirketler; Doğuş Otomotiv, Tofaş Oto, TSKB, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, Enka İnşaat, Enerjisa ve Akbank olarak sıralanıyor.

İş Yatırım; bu sıralamayı 2024 yılı temettü verimi rasyosuna göre yaparken söz konusu hisselerin 2024’te TL olarak hisse başına dağıtacağı temettü miktarına ve 2024 yılı temettü dağıtma oranına da listede detaylarıyla yer verdi. Temettü verimine göre; ilk üçte Doğuş Otomotiv, Tofaş Oto ve TSKB yer alıyor.

2024 yılı için getiri potansiyeli rasyosu ise 15 Mart kapanışı itibarıyla hisselerin sunduğu getiri potansiyelini (%) yansıtıyor. Getiri potansiyeli, İş Yatırım’ın bu hisseler için belirlediği güncel hedef fiyatlara göre hesaplandı. Öngörülen getiride ilk sırada yüzde 69,03’lük tahminle Enerjisa yer alırken onu yüzde 64,29 ile Tofaş Oto ve yüzde 54,26 ile Yapı Kredi Bankası izliyor.

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