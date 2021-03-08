8 Mart piyasalarda gün sonu rakamları: Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.530,27 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,00 artışla 417 bin liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,18 puan ve yüzde 0,93 azalarak 1.615,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30’u prim yaptı, 67’si geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Koza Altın, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

AA’nın görüşünü aktardığı analistler, Suudi Arabistan’da, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından “Ras Tanura Limanı” ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiği haberinin ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, 71 dolar seviyelerini gördü.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde düzenlenecek “Wall Street’te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu” başlıklı oturum başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.690,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 kazançla 417 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5885 lira, satışta 7,6190 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5043 lira, satışta 7,5344 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,54’ten, bileşik getirisi de yüzde 16,14’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,3827, dolar/yen paritesi de 108,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 düşüşle 68,37 dolardan işlem görüyor.