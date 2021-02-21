Borsada kâr satışları görülse de genel yükseliş trendi korunuyor. Bu ortamda 11 kurumun güncellenen model portföylerini araştırdık.

Toplam 41 hissede alım önerisi gelirken en çok önerilen hisseler Erdemir, Turkcell, Garanti BBVA, Migros ve Yapı Kredi oldu.

Tarihi kapanışını 20 Ocak’ta 1.569 ile yapan, 1.582 ile gün içi hareketlerde zirvesini test eden BİST-100, ocak ayını özellikle bankalardaki yabancı satışlarının etkisiyle 1.473’ten kapattı.

Şubat ayı başında ise banka hisselerindeki alımlarla yükseliş trendine girmeyi başaran BİST-100, 15 Şubat’ta 1.562’ye kadar yükseldi.

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