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Afyon Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, Afyon Çimento ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte detaylar

25 Nisan 2024 | 20:57
Afyon Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Afyon Çimento'dan bugün KAP'a yapılan bildirimde kesinleşen kar payı dağıtım kararı duyuruldu. Buna göre 2023 yılı karından pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3600000 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Haziran 2024 ve ödeme tarihi 5 Haziran 2024 olacak.

AFYON ÇİMENTO'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 992.471.887,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait 992.471.887,00 TL tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 979.013.064,82 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 20.000.000,00 TL
İkinci Kâr Payı  140.000.000,00 TL
Toplam Brüt Kar Payı  160.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)   14.000.000,00 TL
Olağanüstü Yedek  805.013.064,82 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında; 2023 yılı Net Dönem Karından, Yasal Yükümlülükler ayrıldıktan sonra 160.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, dönem karının kalan kısmının ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

Böylelikle 2023 yılı Karından 400.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 160.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 03.06.2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

 

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