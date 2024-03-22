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Anadolu Efes'in temettü teklifi belli oldu

Anadolu Efes, 30 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçecek şekilde pay başına brüt 2,35 TL, net 2,1150 TL kar payı ödenmesinin Genel Kurul onayına sunulması kararı aldı.

22 Mart 2024 | 09:04
Son Güncellenme: 22 Mart 2024 | 09:22
Anadolu Efes'in temettü teklifi belli oldu

Anadolu Efes'in açıklamasına göre temettü teklifinde kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs... Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 2023 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak çıkarılmış sermayesi 592.105.263 TL üzerinden %235 brüt kâr dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,35 TL (net 2,1150 TL) kâr payı olmak üzere 1.391.447.368,05 TL tutarında kârın nakit olarak 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine karar verilmiştir.
Dağıtılması öngörülen kâr payının tamamının yasal kayıtlarda yer alan dönem kârından karşılanmasına, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak tüm kâr payı tutarlarının toplamından çıkarılmış sermayenin yüzde beşi düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu oranında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, şirketimiz yasal kayıtlarına göre hesaplanan kârdan ortaklara yapılan dağıtım ve gerekli kanuni ihtiyat ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınmasına ve kar dağıtımı önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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