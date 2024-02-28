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Artemis Halı kaç lot dağıttı: Halka arz sonuçları

SPK'nın halka arz onayı verdiği son şirketler arasında Artemis Halı da bulunuyordu. Artemis Halı AŞ'nin halka arzında talep toplama 27- 28 Şubat'ta yapıldı. 28 Şubat'

28 Şubat 2024 | 22:56
Son Güncellenme: 28 Şubat 2024 | 23:03
Artemis Halı kaç lot dağıttı: Halka arz sonuçları

SPK, son bülteninde Artemis Halı AŞ'nin 25.35 liradan halka arzını onayladığını duyurmuştu. Artemis Halı'nın 50 milyon TL olan sermayesinin 70 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 20 milyon TL payın halka arz edileceği açıklanmaştı. Artemis Halı halka arzı için 27 ve 28 Şubat'ta talep toplandı. Artemis Halı A.Ş.’nin halka arzı 'Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile gerçekleştirildi. Bu nedenle bu akşam lotlar da hesaplara yansıdı.

ARTEMİS HALI KAÇ LOT VERDİ?

Artemis Halı halka arzına ilişkin sonuçlar, katılım rakamları henüz açıklanmadı. Ancak hesap başı 9 - 10 lot hisse dağıtımı yapıldı. Şirket paylarının önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Artemis Halı Sembolü (Borsa Kodu) Ne Olacak?

Artemis Halı’nın sembolü “ARTMS” olacak.

ARTEMİS HALI HAKKINDA

İzahnameye göre Şirket 16.07.2012'de BGM Halı Sanayi ve Ticaret AŞ unvanı ile kuruldu. 2015 tarihli genel kurul kararı ile unvanını Artemis Halı AŞ olarak değiştirdi. Şirketin faaliyet konusu her türlü el halısı, makine halısı, yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri imalatı, ihracatı, alım-satım ve pazarlamasını yapmak. İzahnameye göre yurtiçinde 2 ana bayi kanalıyla 81 ilde 1500 üzerinde satış noktasıyla hizmet sunabiliyor. Şirket üretimini Gaziantep'te bulunan fabrikasında gerçekleştiriyor.

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