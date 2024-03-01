Artemis Halı ne zaman borsada işlem görecek?

Artemis Halı A.Ş. paylarının halka arzı 27 – 28 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Artemis Halı’nın sermayesinin 50.000.000 TL’den 70.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet pay halka arz edildi..

ARTEMİS HALI HALKA ARZ SONUÇLARI

İnfo Yatırım'ın halka arz sonuçlarına ilişkin açıklamasında şu bilgiler yer aldı: Artemis Halı paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 25,35 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 507.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 5,8 katına denk gelen yaklaşık 3,0 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 116.554.321 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 2.189.498 yatırımcı katılmıştır. Artemis Halı halka arzı kapsamında toplam 2.185.014 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 4.435 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 49 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 2.189.498 yatırımcı 20.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

ARTEMİS HALI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Artemis Halı payları 4 Mart Pazartesi gününden itibaren borsada işlem görecek. Artemis Halı'dan KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi: Artemis Halı A.Ş.'nin (Şirket) 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 70.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/03/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 25,36 TL/pay fiyat, "ARTMS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.