Başvuru yapmıştı, yüzde 200 bedelsiz onayı geldi

Anadolu Isuzu, bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Anadolu Isuzu'ya SPK'dan onay geldi. Kurum, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaretin 168 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

YÜZDE 200

Şirket, 84 milyon lira olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş yıl kârlarından karşılanmak sureti ile yüzde 200 oranında arttırılarak, 252 milyon liraya çıkarılması için başvuruda bulunmuştu. Anadolu Isuzu’nun bedelsiz tarihini önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

DİĞER ONAYLAR

SPK bültenine göre Kurul ayrıca Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat’ın 54 milyon lira, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 27 milyon 950 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetlerinin 13 milyon 400 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.