ARA
Bist 100
7801,65
0,85%
Bist 100
Dolar/TL
29,9719
0,1585%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8199
0,2528%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,095
0,2045%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1962,92
0,58%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Başvuru yapmıştı, yüzde 200 bedelsiz onayı geldi

Başvuru yapmıştı, yüzde 200 bedelsiz onayı geldi

SPK dün 2024 yılının ilk bültenini yayımladı. Bültene göre Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaretin 168 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

10 Ocak 2024 | 12:02
0
Başvuru yapmıştı, yüzde 200 bedelsiz onayı geldi

Anadolu Isuzu, bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Anadolu Isuzu'ya SPK'dan onay geldi. Kurum, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaretin 168 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

YÜZDE 200

Şirket, 84 milyon lira olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş yıl kârlarından karşılanmak sureti ile yüzde 200 oranında arttırılarak, 252 milyon liraya çıkarılması için başvuruda bulunmuştu. Anadolu Isuzu’nun bedelsiz tarihini önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

DİĞER ONAYLAR

SPK bültenine göre Kurul ayrıca Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat’ın 54 milyon lira, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 27 milyon 950 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetlerinin 13 milyon 400 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1962,92 0,58%
  • ALTIN ONS 2036,96 0,41%
  • BIST 100 7801,65 0,85%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,9719 0,1585%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8199 0,2528%
  • EURO/USD 1,095 0,2045%
  • INGILIZ STERLINI 1,27299 0,20032%
  • JAPON YENI 144,861 0,236%
  • KANADA DOLARI 1,33687 -0,22539%
  • RUS RUBLESI 90,9 -0,4926%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan şirketten güneş enerjisi yatırımı
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi
SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
2023 fonların 'altın' yılı oldu... En çok kazandıran yatırım fonları
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan şirketten güneş enerjisi yatırımı
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL