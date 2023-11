BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onaylamıştı. Halka arz olan şirketlerden 1000 Yatırımlar Holding için 14-15 Kasım'da talep toplandı ve halka arzda yatırımcılara dağıtılan lot sayıları belli oldu.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG (BINHO) KAÇ LOT VERDİ?

1000 Yatırımlar Holding halka arz hisse fiyatı 125 TL olarak duyurulmuştu. 100 Yatırımlar Holding (Binho) halka arzında toplam toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Bu akşam bireysel yatırımcıların hesabına 3-4 lot yansıdı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

14-15 Kasım tarihleri arasında talep toplayan 1000 Yatırımlar Holding'in 20 Kasım Pazartesi günü borsada işlem görmesi bekleniyor.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HAKKINDA

1000 Yatırımlar Holding, bünyesinde BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını barındırıyor. 2022 yılında kurulan 1000 Yatırımlar Holding'in sitesine göre holding ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda güvenli platformlar ve yenilikçi çözümler üzerine çalışıyor.

1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, halk arz kararıyla ilgili sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını belirterek "Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz" demişti.

A1Capital'in sayfasında 2022 yılında bir yatırım şirketi olarak kurulan 1000 Yatırımlar Holding hakkında şu bilgiler de veriliyor: Şirket iştirakleri ile skuter işletmeciliği, yazılım ve elektrikli şarj istasyonu işletmeciliği faaliyetlerini yürütmektedir. Bunun dışında, Şirket’in yenilenebilir elektrik enerji lisansı alma aşamasında bir iştiraki ortaklığı bulunmaktadır.

Mikromobilite: Şirket’in temel gelir kaynağını Skuter işletmeciliği oluşturmaktadır. Sektörde, BinBin markası ile faaliyet gösterilmektedir. Ana faaliyet bölgesi Türkiye olup, Bulgaristan, K. Makedonya, K. Kıbrıs, Hırvatistan ve BosnaHersek’te de faaliyetler yürütülmektedir. Şirket, Şubat 2023’te Hollanda merkezli Go Sharing’i 475 bin Avro bedelle satın almıştır. Go Sharing, E-bisiklet ve Moped kiralama işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmaktadır. Go Sharing, 4 ülkede, 15 binden fazla elektrikli mobilite araca sahiptir.

Elektrikli Şarj İstasyonu: QCharge markası altında, 15’ten fazla şehirde ve 58 istasyon ile şarj istasyonu hizmeti verilmektedir.

Yazılım: Algoritma markası altında, 1000 Yatırım ve iştiraklerinin yazılım ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bunun yanında, siber saldırılara karşı yazılım geliştirme ve bunların desteğinin sağlanması amacıyla faaliyetler planlanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji: Altay, Güneş Enerjisi Santrali kurmak için gerekli faaliyetlere başlamış ve lisans başvurusunda bulunmuştur.

Şirket’in 2023 yılı itibarıyla 23.035 skuter, 58 elektrikli şarj istasyonu, 1.267 e-bisiklet, 745 moped aracı bulunmaktadır.

FON KULLANIM YERLERİ

1000 Yatırımlar Holding halk arz geliri sonrası fonun kullanılacağı yerleri şöyle duyurmuştu:

Yüzde 80-85: Şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılması

Yüzde 8-10: İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi

Yüzde 7-10: Finansman ve borç ödemelerinde kullanılması