Bayraktar TB3’e denizaltı avcısı rolü: ASELBUOY ile mavi vatan’da yeni dönem

Bu önemli bir yeteneği SİHA’ya kazandırmış olduk. Dolayısıyla artık uçakla değil, bu işi SİHA ile yapmak hem daha uzun süreli havada kalabiliyor hem daha maliyet etkin, pilot olmadan bu işi yapabilir hale geldik. Torpidoyu da entegre ettiğimizde, istediğimiz alanı SİHA’larla denizaltılarına yasaklayacak hale getirmiş oluyoruz. MİLDEN’de ne kadar sensör, silah, haberleşme sistemi, elektronik harp sistemi varsa ASELSAN tarafından üretiliyor" dedi.
ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen yeni teknolojiler TEKNOFEST Mavi Vatan’da göz dolduruyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen teknolojiler Türk donanmasının gücüne güç katıyor. Su altındaki farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen DERİNGÖZ, Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ, kamikaze insansız deniz aracı TUFAN, geliştirilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD ziyaretçiler tarafından dikkatlice inceleniyor" dedi.
TEKNFEST Mavi Vatan’da sergilenen ürünler hakkında bilgi veren Akyol, "Burada insansız su altı ve su üstü araçları var yeni: KILIÇ ve TUFAN. KILIÇ insansız kamikaze su altı aracı, TUFAN insansız kamikaze su üstü aracı. İkisinin de sürüş, dalış, seyir görüntülerini ilk defa bu festivalde yayınladık. Artık AR-GE'si bitmiş, üretime geçmiş, teslim edilmek üzere ordumuza üretimleri yapılan ürünler.
Sürpriz etkisi olan; menziliyle, harp başlığıyla, otonom kabiliyetleriyle, yapay zeka özellikleriyle çoklu üretilebilen, maliyet etkin Mavi Vatan’ın iki ayrı vurucu gücü. Onları burada vatandaşlarımız da her gün belli saatlerde seyir ettiğini, seyir görüntülerini izliyorlar canlı olarak" diye konuştu.
4 "SİHA’larla denizaltılarına yasaklayacak hale getirmiş oluyoruz"
Bayraktar TB3 SİHA’ya denizaltı tespiti yapma özelliğinin geldiğini vurgulan Akyol, "TB3 SİHA’mızın denizaltı tespiti yapabilen özelliği kazandıran ASELBUOY P ve ASELBUOY POD’umuzu buraya ilk defa getirmiş olduk TB3’ün altında. Onlar eskiden ithal sistemlerle, uçakla yapılıyordu. Şimdi SİHA ile yapılıyor, milli ASELSAN sistemleriyle yapılıyor.
Çoklu olarak bu sonobuoyları SİHA’dan atıyoruz. POD’u var; paraşütle iniyor, açılıyor. Açıldıktan sonra paraşüt ayrılıyor, suya indiği zaman sensör suyun altına sarkıyor. Çoklu olarak denizaltını tespit edip yukarıya konumunu gönderiyor ve istendiği zaman da torpidoyla ve başka sistemlerle denizaltı imha edilebiliyor.
Bu önemli bir yeteneği SİHA’ya kazandırmış olduk. Dolayısıyla artık uçakla değil, bu işi SİHA ile yapmak hem daha uzun süreli havada kalabiliyor hem daha maliyet etkin, pilot olmadan bu işi yapabilir hale geldik. Şimdi torpidoyu da entegre ettiğimizde, istediğimiz alanı SİHA’larla denizaltılarına yasaklayacak hale getirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Milli denizaltı projesinin sensörlerini periskoplarını ürettiklerini ifade eden Akyol, "Burası Gölcük, denizaltıların üretildiği tersane. İşte su altı tespitinden başlayarak denizaltıların arkamda gördüğünüz sonarları var, şu an arkamda görüyorsunuz. Envanterdeki denizaltıları bu milli sonarlarla modernize ettik ve o denizaltılar burada, vatandaşlarımız görüyorlar. Onlar denizaltının adeta sensörleri, gören gözleri. Periskoplarını millileştirdik, elektronik harp unsurlarını millileştirdik. Şimdi modernize ettiğimiz ve bütün bu milli sensörleri kazandığımız aşamadan tamamen milli denizaltı yapmaya geçtik. MİLDEN bu tersanede yapılıyor.
ASELSAN da buraya yeni bir tesisinin temelini attı. MİLDEN’de yine ne kadar sensör, silah, haberleşme sistemi, elektronik harp sistemi varsa ASELSAN tarafından üretiliyor. İşte radarı, elektronik harp sistemi, sonarı, haberleşme sistemleri, hava savunmaya ilişkin yine su üstü araçlarındaki sistemler, gemilerdeki... Aslında sistemlere akıl katan işleri biz yapmaya devam ediyoruz. Milletimizi de TEKNOFEST’e tekrar davet ediyoruz. Devam ediyoruz, birkaç gün daha buradayız. Bu heyecanı yaşamaya milletimizi bekliyoruz" dedi.