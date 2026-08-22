Bayraktar TB3’e denizaltı avcısı rolü: ASELBUOY ile mavi vatan’da yeni dönem

Bu önemli bir yeteneği SİHA’ya kazandırmış olduk. Dolayısıyla artık uçakla değil, bu işi SİHA ile yapmak hem daha uzun süreli havada kalabiliyor hem daha maliyet etkin, pilot olmadan bu işi yapabilir hale geldik. Şimdi torpidoyu da entegre ettiğimizde, istediğimiz alanı SİHA’larla denizaltılarına yasaklayacak hale getirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli denizaltı projesinin sensörlerini periskoplarını ürettiklerini ifade eden Akyol, "Burası Gölcük, denizaltıların üretildiği tersane. İşte su altı tespitinden başlayarak denizaltıların arkamda gördüğünüz sonarları var, şu an arkamda görüyorsunuz. Envanterdeki denizaltıları bu milli sonarlarla modernize ettik ve o denizaltılar burada, vatandaşlarımız görüyorlar. Onlar denizaltının adeta sensörleri, gören gözleri. Periskoplarını millileştirdik, elektronik harp unsurlarını millileştirdik. Şimdi modernize ettiğimiz ve bütün bu milli sensörleri kazandığımız aşamadan tamamen milli denizaltı yapmaya geçtik. MİLDEN bu tersanede yapılıyor.