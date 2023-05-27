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BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (22-26 Mayıs 2023)

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,75 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olurken, en çok değer kaybeden Mavi Giyim oldu.

27 Mayıs 2023 | 11:57
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BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (22-26 Mayıs 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,75 kazançla 4.580,67 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.404,09 puanı, en yüksek 4.605,29 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,06 artışla 4.303,63 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,80 kazançla 3.973,82 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,62 kazançla 7.556,98 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,31 artışla 4.442,40 puana yükseldi.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,96 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 17,41 ile Kiler Holding, yüzde 17,24 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,03 ile Mavi Giyim, yüzde 10,49 ile Coca Cola İçecek, yüzde 9,85 ile Şok Marketler Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 266 milyar 121 milyon lirayla Sasa Polyester, 196 milyar 374 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 190 milyar 192 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve borsa yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,24 artışla 1.249 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,24 kazançla 8.368 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,06 değer kazanarak 20,0000 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,59 yükselişle 21,4680 lira oldu.

Geçen hafta 25,4580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,29 artışla 26,5490 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,77 kazançla 23,7500 liradan alıcı buldu.

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