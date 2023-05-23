ARA
Bist 100
4462,52
-0,08%
Bist 100
Dolar/TL
19,8515
0,0736%
Dolar/TL
Euro/TL
21,405
-0,2079%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0782
-0,2835%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1250,72
-0,54%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

Dalgalı piyasada hangi 48 hisse öneriliyor?

Artan fiyat oynaklığı dönemlerinde işlem hacmi ve piyasa değeri yüksek, finansal olarak sağlam, güçlü bilançoya sahip prestijli şirketlerin daha dayanıklı durabileceği kaydediliyor.

23 Mayıs 2023
Dalgalı piyasada hangi 48 hisse öneriliyor?

Artan fiyat oynaklığı dönemlerinde işlem hacmi ve piyasa değeri yüksek, finansal olarak sağlam, güçlü bilançoya sahip prestijli şirketlerin daha dayanıklı durabileceği kaydediliyor. 

13 kurum toplam 48 hisse için ‘al’ derken en çok BİM, CCI, YKB, Mavi Giyim, Tüpraş ve Tofaş Oto öneriliyor. Uzun süredir inişli-çıkışlı seyir izleyen BİST-100’de dalga boyu nisan sonu itibarıyla arttı. 

Yükselişe geçen mevduat faizlerinin TL varlıklar içinde BİST’e karşı önemli bir alternatif haline gelmesi, zayıf bilançolar ve ekonomi politikalarına dair olası değişiklik senaryolarıyla nisan ayında zayıf dalgalı seyrini devam ettiren BİST- 100, nisan ayını aylık bazda yüzde 4,05 düşüşle 4.618’den tamamladı.

Yüksek betalı BİST, mayıs ayının ilk iki haftası itibarıyla da küresel piyasalardaki satıştan payına düşeni fazlasıyla alırken risk azaltmak isteyen yatırımcıların satışıyla endeks, deprem sonrası denenen kritik 4.500’ün altına indi ve 3 Mayıs gün içi hareketlerde 4.300’lere kadar gevşedi. 

BİST, kamu alımlarıyla kaybının bir kısmını geri alsa da yıl başından beri yüzde 20’ye yakın değer kaybetmiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1250,72 -0,54%
  • ALTIN ONS 1959,63 -0,62%
  • BIST 100 4462,52 -0,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,8515 0,0736%
  • EURO/TURK LIRASI 21,405 -0,2079%
  • EURO/USD 1,0782 -0,2835%
  • INGILIZ STERLINI 1,23873 -0,39881%
  • JAPON YENI 138,539 -0,037%
  • KANADA DOLARI 1,35308 0,18733%
  • RUS RUBLESI 80,16 -0,4224%
Günün En Çok Okunanları
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci turunda Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde
TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı
GERİ
İLERİ
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci turunda Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL