Dalgalı piyasada hangi 48 hisse öneriliyor?

Artan fiyat oynaklığı dönemlerinde işlem hacmi ve piyasa değeri yüksek, finansal olarak sağlam, güçlü bilançoya sahip prestijli şirketlerin daha dayanıklı durabileceği kaydediliyor.

13 kurum toplam 48 hisse için ‘al’ derken en çok BİM, CCI, YKB, Mavi Giyim, Tüpraş ve Tofaş Oto öneriliyor. Uzun süredir inişli-çıkışlı seyir izleyen BİST-100’de dalga boyu nisan sonu itibarıyla arttı.

Yükselişe geçen mevduat faizlerinin TL varlıklar içinde BİST’e karşı önemli bir alternatif haline gelmesi, zayıf bilançolar ve ekonomi politikalarına dair olası değişiklik senaryolarıyla nisan ayında zayıf dalgalı seyrini devam ettiren BİST- 100, nisan ayını aylık bazda yüzde 4,05 düşüşle 4.618’den tamamladı.

Yüksek betalı BİST, mayıs ayının ilk iki haftası itibarıyla da küresel piyasalardaki satıştan payına düşeni fazlasıyla alırken risk azaltmak isteyen yatırımcıların satışıyla endeks, deprem sonrası denenen kritik 4.500’ün altına indi ve 3 Mayıs gün içi hareketlerde 4.300’lere kadar gevşedi.

BİST, kamu alımlarıyla kaybının bir kısmını geri alsa da yıl başından beri yüzde 20’ye yakın değer kaybetmiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.