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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (1 Ocak 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (1 Ocak 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,12 kazançla tamamladı. SDT Uzay ve Savunma en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı QUA Granite Hayal Yapı'da gerçekleşti.

06 Ocak 2024 | 11:33
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (1 Ocak 2024)

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,12 kazançla 7.628,73 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.634,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,46 kazançla 7.075,83 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,33 artışla 10.241,11 puan, Mali Endeksi yüzde 1,63 yükselişle 8.015,91 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,74 artışla 11.732,33 puan oldu.

SDT Uzay ve Savunma en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,13 ile SDT Uzay ve Savunma oldu. SDT Uzay ve Savunma'yı, yüzde 15,94 ile Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 15,24 ile Kocaer Çelik izledi.

Bu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 20,79 ile QUA Granite Hayal Yapı, yüzde 5,10 ile Aksa Akrilik ve 3,09 ile Hektaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 351 milyon lirayla Koç Holding, 330 milyar 96 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 277 milyar 73 lirayla Tüpraş oldu.

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