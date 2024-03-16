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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (11-15 Mart 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (11-15 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,57 kayıpla tamamladı. Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Penta Teknoloji'de yaşandı.

16 Mart 2024 | 11:52
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (11-15 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 9.368,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,22 kayıpla 8.362,27 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,41 azalışla 14.603,85 puan, Mali Endeksi yüzde 3,19 değer kaybıyla 9.424,07 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,06 düşüşle 13.880,73 puan oldu.

Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,76 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji’yi yüzde 7,83 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 4,68 ile Karsan Otomotiv izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,46 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 11,18 ile Coca Cola İçecek ve 10,27 ile Astor Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 453 milyar 164 milyon lirayla Koç Holding, 379 milyar 333 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 372 milyar 945 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

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