Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,23 değer kaybederek 9.693,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.420,90, en yüksek 9.823,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 10.930,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,81 azalışla 8.813,05 puan, Sanayi Endeksi 1,31 kayıpla 14.280,56 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,90 değer kaybıyla 14.180,90 puan oldu.

Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,24 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 14,44 ile Kocaer Çelik, yüzde 10,23 ile Akbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,65 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 15,76 ile Alarko Holding ve 12,38 ile Halkbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 557 milyar 643 milyon lirayla Koç Holding, 417 milyar 450 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 393 milyar 19 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.