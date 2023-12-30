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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,16 kayıpla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen Aksa Akrilik olurken, en çok değer kaybı Gübretaş'ta yaşandı.

30 Aralık 2023 | 11:24
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,16 kayıpla 7.470,18 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.202,88, en yüksek 7.526,56 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yatay seyrederek 6.839,26 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,56 azalışla 9.541,31 puan, Mali Endeksi yüzde 2,19 azalışla 7.887,70 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,16 artışla 11.531,87 puan oldu.

Aksa Akrilik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,68 ile Aksa Akrilik oldu. Aksa Akrilik’i yüzde 11,21 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,59 ile Doğuş Otomotiv izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 34,97 ile Gübretaş, yüzde 33,13 ile Şekerbank, 27,18 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 359 milyar 590 milyon lirayla Koç Holding, 315 milyar 468 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 275 milyar 531 lirayla Tüpraş oldu.

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