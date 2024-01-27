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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,37 kazançla tamamladı. Bu hafta Kocaer Çelik en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybeden ise Türkiye İş Bankası (C) oldu.

27 Ocak 2024 | 11:21
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,37 kazançla 8.346,28 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.915,48, en yüksek 8.347,58 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,37 kazançla 7.966,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,72 artışla 11.103,04 puan, Mali Endeksi yüzde 2,71 yükselişle 8.956,19 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,46 artışla 12.592,02 puan oldu.

Kocaer Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,01 ile Kocaer Çelik oldu. Kocaer Çelik'i yüzde 14,59 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 14,36 ile Ahlatcı Doğalgaz izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,17 ile Türkiye İş Bankası (C), yüzde 1,75 ile Ege Endüstri ve 1,71 ile Akbank olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 405 milyar 743 milyon lirayla Koç Holding, 358 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 302 milyar 133 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

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