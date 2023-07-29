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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (24-28 Temmuz 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (24-28 Temmuz 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 5,67 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok kazandıran hisse GSD Holding olurken, Penta en çok değer kaybeden hisse oldu.

29 Temmuz 2023 | 11:54
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (24-28 Temmuz 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,67 kazançla 7.067,28 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 6.538,29 puanı, en yüksek 7.096,99 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,83 kazançla 6.432,66 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,29 artışla 7.555,58 puana, Mali Endeks yüzde 7,46 primle 6.734,01 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 4,86 değer kazancıyla 11.068,89 puana yükseldi.

GSD Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 41,56 ile GSD Holding oldu. GSD Holding'i, yüzde 37,14 ile İpek Doğal Enerji, yüzde 26,16 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 17,23 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 9,22 ile Çan2 Termik, yüzde 4,75 ile Girişim Elektrik Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 340 milyar 317 milyon lirayla Koç Holding, 335 milyar 820 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 324 milyar 300 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

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