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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (25-29 Eylül 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (25-29 Eylül 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,68 kazançla tamamladı. Eczacıbaşı Yatırım en çok prim yapan hisse oldu, en çok değer kaybı Alfa Solar Enerji'de yaşandı.

30 Eylül 2023 | 12:08
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (25-29 Eylül 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,68 kazançla 8.334,94 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.096,95, en yüksek 8.389,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,95 kazançla 7.623,46 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,76 yükselişle 9.405,18 puana, Mali Endeks yüzde 5,26 artarak 8.508,64 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,41 değer kazancıyla 13.614,47 puana yükseldi.

Eczacıbaşı Yatırım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,14 ile Eczacıbaşı Yatırım oldu. Eczacıbaşı Yatırırmı, yüzde 24,42 ile Kocaer Çelik, yüzde 20,51 ile Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,89 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 7,17 ile TürkTraktör, yüzde 6,51 ile Gen İlaç şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 372 milyar 16 milyon lirayla Koç Holding, 334 milyar 650 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 306 milyar 360 milyon lirayla Tüpraş oldu.

 

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