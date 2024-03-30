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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (25-29 Mart 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (25-29 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,34 kazançla tamamladı. İzmir Demir Çelik en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Petkim'de yaşandı.

30 Mart 2024 | 11:31
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (25-29 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.749,00, en yüksek 9.336,02 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,01 kayıpla 8.359,83 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,92 azalışla 13.864,65 puan, Mali Endeksi yüzde 0,61 değer kazancıyla 9.876,76 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,06 azalışla 13.946,14 puan oldu.

İzmir Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,26 ile İzmir Demir Çelik oldu. İzmir Demir Çelik'i yüzde 12,90 ile Zorlu Enerji, yüzde 10,65 ile Çan2 Termik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,56 ile Petkim, yüzde 8,27 ile Akfen Yenilenebilir Enerji ve 8,26 ile Eczacıbaşı İlaç şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 505 milyar 150 milyon lirayla Koç Holding, 410 milyar 895 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 230 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

 

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