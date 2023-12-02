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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (27 Kasım-1 Aralık 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (27 Kasım-1 Aralık 2023)

Borsa, haftayı ortalama yüzde 0,83 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen Ege Endüstri olurken, en çok değer kaybı Mia Teknoloji'de yaşandı.

02 Aralık 2023 | 11:36
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (27 Kasım-1 Aralık 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 kazançla 8.026,27 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.912,02, en yüksek 8.149,44 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,19 kayıpla 7.477,44 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,90 azalışla 10.662,38 puan, Mali Endeksi yüzde 1,27 artışla 8.237,23 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,10 yükselişle 12.883,23 puan oldu.

Ege Endüstri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,83 ile Ege Endüstri oldu. Ege Endüstri'yi, yüzde 24,52 ile Konya Çimento, yüzde 20,45 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,72 ile Mia Teknoloji, yüzde 8,33 ile VakıfBank, 8,26 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 97 milyon lirayla Koç Holding, 359 milyar 835 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 295 milyar 377 milyon lirayla Tüpraş oldu.

 

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