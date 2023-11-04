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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (30 Ekim-3 Kasım 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (30 Ekim-3 Kasım 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,01 kayıpla 7.705,99 puandan tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Coca Cola İçecek oldu, en çok değer kaybı ise Odaş Elektrik'te yaşandı.

04 Kasım 2023 | 12:06
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (30 Ekim-3 Kasım 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,01 kayıpla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.297,00, en yüksek 7.786,37 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,55 kazançla 7.143,74 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,87 artışla 9.725,81 puana yükselirken Mali Endeks yüzde 1,54 azalarak 7.870,39 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 12.456,54 puana geriledi.

Coca Cola İçecek en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,28 ile Coca Cola İçecek oldu. Coca Cola İçecek’i yüzde 11,75 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 11,63 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,17 ile Odaş Elektrik, yüzde 10,46 ile Yayla Gıda, yüzde 9,25 ile Çimsa Çimento şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 351 milyar 982 milyon lirayla Koç Holding, 311 milyar 466 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 288 milyar 248 milyon lirayla Tüpraş oldu

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,34 değer kazancıyla 1.821 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 kazançla 12.238 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,79 değer kazanarak 28,4110 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,95 yükselişle 30,4360 lira oldu.

Geçen hafta 34,2910 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,07 artarak 35,0000 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,83 kazançla 31,6230 liradan alıcı buldu.

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