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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (4-8 Eylül 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (4-8 Eylül 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,34 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Şekerbank olurken.en çok değer kaybı İş Yatırım Menkul Değerler'de yaşandı.

09 Eylül 2023 | 11:31
Son Güncellenme: 09 Eylül 2023 | 11:34
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (4-8 Eylül 2023)

Endeks, hafta içinde en düşük 8.090,21 puanı, en yüksek 8.398,44 puanı gördü.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,25 kazançla 7.621,84 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 9,19 yükselişle 9.139,77 puana ve Mali Endeks yüzde 6,19 kazançla 8.266,22 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 3,07 değer kazancıyla 13.372,74 puana yükseldi.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,19 ile Şekerbank oldu. Şekerbank’ı yüzde 22,52 ile ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 21,56 ile Ülker Bisküvi Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,51 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 7,31 ile Yayla Gıda, yüzde 6,17 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 371 milyar 762 milyon lirayla Koç Holding, 335 milyar 754 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 317 milyar 889 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

 

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