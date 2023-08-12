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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (7-11 Ağustos 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (7-11 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,24 kazançla tamamladı. Anadolu Grubu Holding en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda yaşandı.

12 Ağustos 2023 | 11:33
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (7-11 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,24 kazançla 7.714,38 puandan tamamladı. 

Endeks, hafta içinde en düşük 7.359,49 puanı, en yüksek 7.766,12 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,32 kazançla 7.230,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,30 artışla 8.202,74 puana, Mali Endeks yüzde 5,62 primle 7.418,53 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla 11.754,29 puana yükseldi.

Anadolu Grubu Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,88 ile Anadolu Grubu Holding oldu. Anadolu Grubu Holdingi, yüzde 31,26 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 27,54 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 17,24 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,50 ile Aksa Akrilik, yüzde 9,10 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 366 milyar 666 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 354 milyar 264 milyon lirayla Koç Holding ve 332 milyar 732 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

 

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