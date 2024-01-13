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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (8-12 Ocak 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (8-12 Ocak 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,69 kazançla tamamladı. Bu hafta Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Hektaş'ta yaşandı.

13 Ocak 2024 | 11:04
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (8-12 Ocak 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,69 kazançla 7.986,47 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.667,85, en yüksek 8.081,69 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,29 kazançla 7.379,04 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,75 artışla 10.318,12 puan, Mali Endeksi yüzde 8,71 yükselişle 8.714,05 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,36 artışla 11.775,09 puan oldu.

Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,16 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 19,17 ile Akbank, yüzde 17,88 ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,56 ile Hektaş, yüzde 9,96 ile Gübretaş ve 7,90 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 394 milyar 332 milyon lirayla Koç Holding, 346 milyar 380 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 284 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

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