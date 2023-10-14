BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (9-13 Ekim 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,15 kayıpla 8.113,30 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.054,64, en yüksek 8.518,86 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,76 kayıpla 7.466,16 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,98 azalışla 9.512,07 puana, Mali Endeks yüzde 5,38 azalarak 8.240,34 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,77 değer kaybıyla 13.275,29 puana düştü.

Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,52 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret oldu. Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret'i yüzde 27,48 ile Konya Çimento, yüzde 15,78 ile Bursa Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 17,55 ile Europen Endüstri, yüzde 15,00 ile Mia Teknoloji Enerji, yüzde 14,96 ile Global Yatırım Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 371 milyar 1 milyon lirayla Koç Holding, 308 milyar 800 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 306 milyar 636 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.