BIST 100 hisselerinin teknik analizi (01.09.2023)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 46.27 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 42.06 ile Borusan Mannesmann olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -7.81 ve yüzde -5.64 ile Garanti Bankası ve Yapı ve Kredi Bank. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41.00 milyar TL ile İş Bankası (C) hissesinde olurken, bu şirketi 33.89 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.15 yükselişle 7,918 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 298 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 156.39 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 66.03 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.33 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 139.88 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7,989 ve 8,060 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 7,864 ve 7,810 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.07 baz puan artarak yüzde 31.21 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 19.32 seviyesinde bulunuyor.

AKSA



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 75.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 88.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 80.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 75.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 75.50-73.00

Satım aralığı: 88.50-97.50

Yabancı Payı (%): 18.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.79 puan azaldı.

AKSA ENERJİ



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 37.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 43.75 seviyesindeki dirence yönelebilir. 39.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 37.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 37.50-37.25

Satım aralığı: 43.75-46.00

Yabancı Payı (%): 3.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 144 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 126.00 seviyesinde bulunurken direnç 175.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 126.00-99.00

Satım aralığı: 175.00-183.00

Yabancı Payı (%): 5.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 12.72 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 14.16 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14.70 seviyesine yönelebilir. 14.16 seviyesinin altında kapanışlarda 13.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.30-12.00

Satım aralığı: 14.70-15.70

Yabancı Payı (%): 14.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 44.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 43.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 43.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.25-39.50

Satım aralığı: 44.25-45.75

Yabancı Payı (%): 18.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 50.2 seviyesinin altındaki kapanışlar, 47.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 50.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 54.08 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 47.50-42.00

Satım aralığı: 51.50-61.00

Yabancı Payı (%): 9.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 86 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 92.8 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 94.00 seviyesine yönelebilir. 92.8 seviyesinin altında kapanışlarda 90.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 90.00-81.50

Satım aralığı: 94.00-107.00

Yabancı Payı (%) 7.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

T. HALK BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

13.15-13.93 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 13.34 seviyesinin altında kapanışlarda 13.00 seviyesine gerileyebilir. 13.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13.00-12.50

Satım aralığı: 13.70-13.80

Yabancı Payı (%): 1.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

HEKTAŞ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

26.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 23.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 25.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 27.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.70-23.60

Satım aralığı: 27.50-29.50

Yabancı Payı (%): 18.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)



HACİMLİ ÇIKIYOR

21.06 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 21.06 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 23.70 seviyesini test edebilir. 21.06 seviyesinin altına kayması halinde 17.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.50-15.50

Satım aralığı: 23.70-23.70

Yabancı Payı (%): 37.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.28 puan arttı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



Yükseliş seyrinde. 265.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 291.38 seviyesindeki dirence yönelebilir. 275 seviyesinin altındaki kapanışlarda 265.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 265.00-210.00

Satım aralığı: 277.50-345.00

Yabancı Payı (%): 8.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK



YÜKSELİŞTE

65.55 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 65.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 78.50 seviyesine yönelebilir. 65.55 seviyesinin altına sarkmalarda ise 57.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 57.50-56.00

Satım aralığı: 78.50-92.00

Yabancı Payı (%): 22.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 56.8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 63.4 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 68.00 seviyesine yönelebilir. 63.4 seviyesinin altında kapanışlarda 60.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60.50-54.50

Satım aralığı: 68.00-72.50

Yabancı Payı (%): 3.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

PEGASUS



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 798.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 874.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 895.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 845.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 845.00-775.00

Satım aralığı: 895.00-1,005.00

Yabancı Payı (%) 27.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

ŞİŞE CAM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 48.12 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 51.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 54.08 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 50.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50.50-48.75

Satım aralığı: 51.50-53.50

Yabancı Payı (%): 20.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET



YÜKSELİŞTE

62.15 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 62.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 68.50 seviyesine yönelebilir. 62.15 seviyesinin altına sarkmalarda ise 51.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 51.50-43.50

Satım aralığı: 68.50-73.50

Yabancı Payı (%): 34.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.44 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 115.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 115.24 seviyesinde bulunurken ilk direnci 124.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 121.00-111.00

Satım aralığı: 124.00-134.00

Yabancı Payı (%): 41.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

