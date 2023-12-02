BIST 100 hisselerinin teknik analizi (02.12.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR/ ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.29 ile Ege Endüstri ve yüzde 20.46 ile Konya Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -12.25 ve yüzde -10.21 ile Mia Teknoloji ve Oyak Çimento hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.74 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 21.76 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv Yan Sanayi sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.83 yükselişle 8,026 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 278 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 89.06 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 54.76 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.70 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 8,092 ve 8,158 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 7,958 ve 7,891 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.04 baz puan azalarak yüzde 34.18 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38.33 seviyesinde bulunuyor. "

ASTOR ENERJİ

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.117.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 106.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 116.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 106.00-104.00

Satım aralığı: 116.00-121.00

Yabancı Payı (%) : 5.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.



ÇİMSA



GÜÇ KAYBEDİYOR

36.98 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 33.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 34.26 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 33.50-31.75

Satım aralığı: 35.25-36.00

Yabancı Payı (%) : 7.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.28 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.28-7.20

Satım aralığı: 7.45-7.45

Yabancı Payı (%) : 15.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

50.35 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 46.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 47.66 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 46.25-45.50

Satım aralığı: 50.00-51.00

Yabancı Payı (%) : 26.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



İZLENMELİ

34.26 - 36.02 aralığında hareket eden hisse 34.9 seviyesinin altında kapanışlarda 33.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 34.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 36.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.50-33.00

Satım aralığı: 36.00-36.75

Yabancı Payı (%) : 29.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.



FORD OTOSAN



İZLENMELİ

814.5 - 859 aralığında hareket eden hisse 833.5 seviyesinin altında kapanışlarda 825.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 833.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 840.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 825.00-825.00

Satım aralığı: 840.00-845.00

Yabancı Payı (%) : 38.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.



GÜBRE FABRİK.



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 361.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 393.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 427.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 367.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 367.50-357.50

Satım aralığı: 427.50-452.50

Yabancı Payı (%) : 8.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan arttı.



HEKTAŞ



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 21.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24.60 seviyesindeki dirence yönelebilir. 22.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.50-21.30

Satım aralığı: 24.60-26.25

Yabancı Payı (%) : 18.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.

MİGROS TİCARET



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 381 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 307.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 380.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 307.50-275.00

Satım aralığı: 380.00-395.00

Yabancı Payı (%) : 40.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.



PETKİM



DİRENÇTE ZORLANDI

21.38-22.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.7 seviyesinin altında kapanışlarda 21.50 seviyesine gerileyebilir. 23.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.50-21.30

Satım aralığı: 21.90-22.00

Yabancı Payı (%) : 10.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.



SASA POLYESTER



ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 44.26 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 52.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 52.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 45.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 45.50-45.25

Satım aralığı: 58.50-65.50

Yabancı Payı (%) : 7.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 68.95 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 62.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 64.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 62.50-58.50

Satım aralığı: 65.50-72.00

Yabancı Payı (%) : 11.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.



TURKCELL



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 60 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 58.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 56.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 60.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 56.00-53.50

Satım aralığı: 60.00-61.00

Yabancı Payı (%) : 69.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.



TEKFEN HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 44.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 47.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 42.75-42.00

Satım aralığı: 47.00-47.75

Yabancı Payı (%) : 18.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

253 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 231.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 239.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 250.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 231.00-226.00

Satım aralığı: 250.00-262.50

Yabancı Payı (%) : 40.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan arttı.



TÜPRAŞ



İZLENMELİ

150.8 - 158.1 aralığında hareket eden hisse 153.3 seviyesinin altında kapanışlarda 152.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 153.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 161.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 152.00-148.00

Satım aralığı: 154.00-157.00

Yabancı Payı (%) : 38.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.



VESTEL



DİRENÇTE ZORLANDI

57.8-60.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 58.5 seviyesinin altında kapanışlarda 54.76 seviyesine gerileyebilir. 60.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 60.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 57.50-56.00

Satım aralığı: 60.00-62.50

Yabancı Payı (%) : 6.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.