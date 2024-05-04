Endeks Yükselişe Devam Ediyor

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14,18093 ile Sasa Polyester ve yüzde 14,03197 ile Vestel olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -6,04351 ve yüzde -2,95723 ile Doğuş Otomotiv ve Reeder Teknoloji hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 50,70315 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 19,03346 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5,76436 yükselişle 10276,88 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 317,97 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 116,47189 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.RSI göstergesi 73,94746 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 106,16831 seviyesinde. CCI göstergesinin 146,19837 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10207,29 ve 10137,7 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10316,52 ve 10356,16 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1,29451 baz puan artarak yüzde 39,16864 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 40,04410 seviyesinde bulunuyor.

Alfa Solar Enerji



Desteğinin üzerinde tutunmalı

91,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 98,70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 95,2 seviyesinin altına kayması halinde ise 91,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 91,00-90,00

Satım aralığı: 94,00-96,50

Yabancı Payı (%) : 7,74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.



Borusan Boru Sanayi



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 600,5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 600,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 651,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 600,00-585,00

Satım aralığı: 620,00-640,00

Yabancı Payı (%) : 7,62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,16 puan arttı.



Çimsa



İzlenmeli

31,8 - 33,16 aralığında hareket eden hisse 32,42 seviyesinin altında kapanışlarda 30,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32,42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30,50-30,25

Satım aralığı: 33,50-32,00

Yabancı Payı (%) : 8,24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 291,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 277,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 310,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 277,50-277,50

Satım aralığı: 310,00-322,50

Yabancı Payı (%) : 19,62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,75 puan azaldı.



Emlak Konut GMYO



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9,59 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 10,34 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10,82 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9,24 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9,70-9,70

Satım aralığı: 10,30-10,30

Yabancı Payı (%) : 16,65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.



Garanti Bankası



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 80,25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 84,95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 91,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 76,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76,00-67,50

Satım aralığı: 91,00-95,50

Yabancı Payı (%) : 10,56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Desteğinin üzerinde tutunmalı

15,10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 17,60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 16,48 seviyesinin altına kayması halinde ise 15,10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15,10-14,40

Satım aralığı: 17,60-17,30

Yabancı Payı (%) : 0,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,29 puan azaldı.



Hektaş



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 15,19 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 15,40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16,91 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15,40-14,40

Satım aralığı: 16,10-17,10

Yabancı Payı (%) : 14,20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,18 puan arttı.



İş Bankası (C)



Desteğinin üzerinde tutunmalı

12,60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 14,40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13,73 seviyesinin altına kayması halinde ise 12,60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12,60-11,40

Satım aralığı: 14,40-15,20

Yabancı Payı (%) : 39,59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,29 puan arttı.



Migros Ticaret



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 438,75 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 470 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 504,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 435,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 435,00-420,00

Satım aralığı: 480,00-452,50

Yabancı Payı (%) : 33,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,80 puan azaldı.



Mia Teknoloji



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 61,75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 56,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 59,3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 56,50-54,00

Satım aralığı: 61,50-67,50

Yabancı Payı (%) : 12,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,04 puan azaldı.



Oyak Çimento



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 62,95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 61,55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 61,55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 63,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 58,00-57,00

Satım aralığı: 63,50-62,00

Yabancı Payı (%) : 2,62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



Pegasus



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 979,5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1039 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.155,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 900,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 900,00-845,00

Satım aralığı: 1.155,00-1.100,00

Yabancı Payı (%) : 24,54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,33 puan arttı.



Sasa Polyester



Yükselişte

46,7 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 46,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 50,66 seviyesine yönelebilir. 46,7 seviyesinin altına sarkmalarda ise 40,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40,50-40,00

Satım aralığı: 48,25-47,25

Yabancı Payı (%) : 9,98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,24 puan arttı.



TAV Havalimanları



İzlenmeli

212,6 - 229,9 aralığında hareket eden hisse 220,8 seviyesinin altında kapanışlarda 199,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 220,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 237,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 199,00-181,00

Satım aralığı: 237,00-243,00

Yabancı Payı (%) : 47,44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,70 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



Dirençte zorlandı

266,75-283,75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 267 seviyesinin altında kapanışlarda 257,50 seviyesine gerileyebilir. 272,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 272,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 257,50-255,00

Satım aralığı: 272,50-275,00

Yabancı Payı (%) : 33,16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,27 puan arttı.





Ülker Bisküvi



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 110,5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 109,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 123,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 109,00-107,00

Satım aralığı: 118,00-117,00

Yabancı Payı (%) : 12,29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,51 puan arttı.