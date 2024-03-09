BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.03.2024)

Endekste Yukarı Trend Devam Ediyor



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 10,62335 ile Koza Altın ve yüzde 10,11905 ile Ford Otosan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -12,33333 ve yüzde -12,29002 ile Borusan Yat. Paz. ve Ege Endüstri hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48,92164 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 33,13279 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,63943 yükselişle 9155,32 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 288,11 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 111,52558 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57,62180 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98,31617 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 9061,38 ve 8967,45 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9211,72 ve 9268,13 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,15891 baz puan azalarak yüzde 36,45670 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 44,62670 seviyesinde bulunuyor.



Arçelik



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 156 seviyesinin altındaki kapanışlarda 144,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 163,80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

144,00-142,00

Satım aralığı:

156,00-170,00

Yabancı Payı (%) :

14,29

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0,44 puan azaldı.



Bim Mağazalar



İzlenmeli

363,75 - 392,25 aralığında hareket eden hisse 388,5 seviyesinin altında kapanışlarda 377,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 388,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 404,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :

377,50-362,50

Satım aralığı:

385,00-412,50

Yabancı Payı (%) :

48,69

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0,67 puan azaldı.



Çan2 Termik



Dirençte zorlandı

17,39-18,6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18,18 seviyesinin altında kapanışlarda 17,60 seviyesine gerileyebilir. 18,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

17,60-17,30

Satım aralığı:

18,50-18,80

Yabancı Payı (%) :

5,76

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre 0,28 puan arttı.



Doğuş Otomotiv



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 263 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 277,75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 286,13 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 265,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :

265,00-262,50

Satım aralığı:

272,50-285,00

Yabancı Payı (%) :

24,13

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre 0,43 puan arttı.



Doğan Holding



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 13,9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13,20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 13,49 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

13,20-13,00

Satım aralığı:

13,60-14,10

Yabancı Payı (%) :

15,30

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0,89 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

46,94 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 44,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 45,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 46,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

44,50-44,50

Satım aralığı:

46,50-48,00

Yabancı Payı (%) :

18,04

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -1,13 puan azaldı.



Europower Enerji



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.171,5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 153,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 176,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

153,00-133,00

Satım aralığı:

176,00-162,00

Yabancı Payı (%) :

8,61

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre 0,99 puan arttı.



Ford Otosan



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 1.005,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.191,75 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1110 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.005,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :

1.005,00-895,00

Satım aralığı:

1.135,00-1.240,00

Yabancı Payı (%) :

42,56

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



Girişim Elektrik Sanayi



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 77,15 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 68,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 79,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

68,00-61,00

Satım aralığı:

79,00-75,50

Yabancı Payı (%) :

8,01

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



Kontrolmatik Teknoloji



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 269,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 257,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 283,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

257,50-252,50

Satım aralığı:

270,00-287,50

Yabancı Payı (%) :

8,32

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0,63 puan azaldı.



Koza Altın



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 23,30 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 26,78 seviyesindeki dirence yönelebilir. 25,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23,30 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :

23,30-21,50

Satım aralığı:

25,50-27,25

Yabancı Payı (%) :

17,91

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -4,19 puan azaldı.



Kardemir (D)



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.27,2 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 24,40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 27,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

24,40-22,30

Satım aralığı:

27,75-26,75

Yabancı Payı (%) :

12,14

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0,31 puan azaldı.



Odaş Elektrik



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

10,87 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10,10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10,59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10,80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :

10,10-9,35

Satım aralığı:

10,80-11,40

Yabancı Payı (%) :

10,45

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



Petkim



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 22,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 25,20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 23,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :

23,20-22,10

Satım aralığı:

24,00-26,25

Yabancı Payı (%) :

10,37

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.



Sabancı Holding



İzlenmeli

75,55 - 79,3 aralığında hareket eden hisse 78,75 seviyesinin altında kapanışlarda 77,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 78,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 83,48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :

77,00-73,50

Satım aralığı:

79,50-85,00

Yabancı Payı (%) :

46,18

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -1,33 puan azaldı.



Şişe Cam



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 52 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 47,25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 49,04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

47,25-45,25

Satım aralığı:

51,00-50,50

Yabancı Payı (%) :

19,19

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0,35 puan azaldı.



Türk Telekom



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 31,98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 31,38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 31,38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı :

30,50-30,50

Satım aralığı:

31,75-32,50

Yabancı Payı (%) :

20,62

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre 0,50 puan arttı.