BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.02.2024)

Endeks Yükselişe Devam Ediyor

Endekste volatitenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22,46154 ile Akfen Yen. Enerji ve yüzde 21,42857 ile Vestel olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -2,92988 ve yüzde -2,63533 ile Kocaer Çelik ve Turkcell hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 62,85339 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 29,74317 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4,38846 yükselişle 9045,97 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 296,24 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 121,14107 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 81,71369 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111,80425 seviyesinde. CCI göstergesinin 130,31790 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 8977,65 ve 8909,33 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9080,13 ve 9114,29 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,60803 baz puan azalarak yüzde 36,47317 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 40,81780 seviyesinde bulunuyor.

Akbank



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 39,72 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 42,26 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 38,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40,00-38,75

Satım aralığı: 40,25-41,75

Yabancı Payı (%) : 56,76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,27 puan arttı.

Aselsan



İzlenmeli

50,9 - 52,7 aralığında hareket eden hisse 52,1 seviyesinin altında kapanışlarda 49,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 52,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 54,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 49,50-47,75

Satım aralığı: 54,00-54,00

Yabancı Payı (%) : 30,17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,52 puan azaldı.

Astor Enerji



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 123,9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 137,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 115,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 115,00-105,00

Satım aralığı: 137,00-138,00

Yabancı Payı (%) : 5,87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,16 puan arttı.

Bim Mağazalar



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 368,25 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 396,5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 433,13 seviyesine yönelebilir. 396,5 seviyesinin altında kapanışlarda 362,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 362,50-330,00

Satım aralığı: 412,50-432,50

Yabancı Payı (%) : 49,93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.

Çimsa



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 35,14 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 37,3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 40,75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 33,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33,00-31,00

Satım aralığı: 40,75-39,50

Yabancı Payı (%) : 8,49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,47 puan arttı.

Emlak Konut GMYO



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9,97 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 10,49 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11,10 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9,65 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9,65-8,30

Satım aralığı: 11,10-12,20

Yabancı Payı (%) : 14,63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,35 puan arttı.

Enerjisa Enerji



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 55 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 59,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 52,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 52,50-48,50

Satım aralığı: 59,50-60,50

Yabancı Payı (%) : 25,32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,59 puan azaldı.

Enka İnşaat



İzlenmeli

38,46 - 40,42 aralığında hareket eden hisse 39,5 seviyesinin altında kapanışlarda 36,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 39,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 42,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36,50-35,00

Satım aralığı: 42,00-41,25

Yabancı Payı (%) : 29,30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.

Hektaş



İzlenmeli

17,83 - 18,72 aralığında hareket eden hisse 18,25 seviyesinin altında kapanışlarda 17,60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17,60-16,40

Satım aralığı: 18,70-19,50

Yabancı Payı (%) : 20,61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,11 puan azaldı.

Koç Holding



İzlenmeli

167,5 - 175,1 aralığında hareket eden hisse 172,7 seviyesinin altında kapanışlarda 161,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 172,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 181,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 161,00-150,00

Satım aralığı: 181,00-185,00

Yabancı Payı (%) : 62,83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.

Sasa Polyester



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 37,4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 37,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 40,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 37,50-37,25

Satım aralığı: 40,75-39,75

Yabancı Payı (%) : 9,96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.

Şişe Cam



Desteğinin üzerinde tutunmalı

49,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 55,65 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 51,85 seviyesinin altına kayması halinde ise 49,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 49,00-47,75

Satım aralığı: 53,00-53,00

Yabancı Payı (%) : 19,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.

Smart Güneş Enerjisi Tek.



Atakta

70,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 74,50 seviyesine yönlendirecektir. 70,4 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 63,00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 63,00-59,50

Satım aralığı: 74,50-74,00

Yabancı Payı (%) : 12,40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,53 puan arttı.

Turkcell



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 70,75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 67,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 68,35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67,00-60,50

Satım aralığı: 70,00-75,00

Yabancı Payı (%) : 68,28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,20 puan azaldı.



Tekfen Holding



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 43,78 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 49,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 41,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 41,00-40,25

Satım aralığı: 49,00-46,00

Yabancı Payı (%) : 19,22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.

Tüpraş



İzlenmeli

153,4 - 159,4 aralığında hareket eden hisse 157,7 seviyesinin altında kapanışlarda 148,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 157,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 165,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 148,00-147,00

Satım aralığı: 165,00-158,00

Yabancı Payı (%) : 39,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,53 puan azaldı.

Vestel



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olan hissenin 81,6 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 58,50 seviyesinde bulunurken direnç 100,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 58,50-52,50

Satım aralığı: 100,00-90,50

Yabancı Payı (%) : 5,89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.