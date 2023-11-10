BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.11.2023)

"ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA"

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.03 ile Europen Endüstri ve yüzde 15.08 ile Türk Telekom olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -13.46 ve yüzde -8.22 ile Borusan Mannesmann ve İş Y. Men. Değ. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 42.31 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.29 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.32 yükselişle 7,841 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 275 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 84.63 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 49.78 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.14 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 7,758 ve 7,675 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7,905 ve 7,969 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.51 baz puan azalarak yüzde 35.72 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 41.85 seviyesinde bulunuyor. "

ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 117.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 127.05 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 119.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 119.00-111.00

Satım aralığı: 121.00-129.00

Yabancı Payı (%) : 5.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 280.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 306 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 347.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 280.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 280.00-275.00

Satım aralığı: 347.50-385.00

Yabancı Payı (%) : 48.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

ÇİMSA



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 33.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 31.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 35.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.50-30.75

Satım aralığı: 35.25-36.50

Yabancı Payı (%) : 6.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

6.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.95 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.83 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.60-6.05

Satım aralığı: 6.95-7.80

Yabancı Payı (%) : 17.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.19 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 48 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 48.57 seviyesinde bulunurken ilk direnci 54.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.00-50.00

Satım aralığı: 54.00-56.00

Yabancı Payı (%) : 30.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 30.34 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 33.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 31.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.00-30.00

Satım aralığı: 33.50-33.50

Yabancı Payı (%) : 29.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

FORD OTOSAN



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 790 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 835.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 865.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 810.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 810.00-800.00

Satım aralığı: 865.00-900.00

Yabancı Payı (%) : 38.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.



İZLENMELİ

343.3 - 365.5 aralığında hareket eden hisse 357.75 seviyesinin altında kapanışlarda 347.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 357.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 365.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 347.50-342.50

Satım aralığı: 365.00-380.00

Yabancı Payı (%) : 7.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.

MİGROS TİCARET



İZLENMELİ

358 - 385.5 aralığında hareket eden hisse 367.75 seviyesinin altında kapanışlarda 360.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 367.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 372.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 360.00-355.00

Satım aralığı: 372.50-372.50

Yabancı Payı (%) : 41.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

PETKİM



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 19.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.25 seviyesindeki dirence yönelebilir. 21.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.40 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.40-17.50

Satım aralığı: 25.25-30.75

Yabancı Payı (%) : 10.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

SASA POLYESTER



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 47.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 44.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 41.67 seviyesindeki desteğini test edebilir. 44.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 45.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 43.75-41.50

Satım aralığı: 45.00-46.75

Yabancı Payı (%) : 7.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 65 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 67.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 74.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 67.00-66.50

Satım aralığı: 74.50-75.00

Yabancı Payı (%) : 11.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

TURKCELL



ATAKTA

55.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 55.55 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 50.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 50.50-49.25

Satım aralığı: 61.50-70.50

Yabancı Payı (%) : 71.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG



İZLENMELİ

40.84 - 43.42 aralığında hareket eden hisse 42.12 seviyesinin altında kapanışlarda 39.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 42.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 43.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 39.75-38.50

Satım aralığı: 43.75-47.75

Yabancı Payı (%) : 19.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 248.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 252.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 282.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 252.50-248.00

Satım aralığı: 282.50-292.50

Yabancı Payı (%) : 39.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.

TÜPRAŞ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 146.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 158.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 141.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 141.00-135.00

Satım aralığı: 158.00-174.00

Yabancı Payı (%) : 36.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.97 puan arttı.

VESTEL



DİRENÇTE ZORLANDI

61.05-64.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 61.25 seviyesinin altında kapanışlarda 59.50 seviyesine gerileyebilir. 62.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 62.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 59.50-59.00

Satım aralığı: 62.50-64.00

Yabancı Payı (%) : 6.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.