BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.1.2024)

Endeks Ortalamalarının Altında

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18,11847 ile Garanti Bankası ve yüzde 17,61827 ile Akbank olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -11,80943 ve yüzde -7,79841 ile Hektaş ve Mia Teknoloji hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48,06027 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36,71417 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti.

Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4,68938 yükselişle 7986,47 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 266,59 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 101,69104 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 58,86992 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 109,41374 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin 117,14644 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 7813,67 ve 7640,87 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8120,48 ve 8254,49 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,14184 baz puan azalarak yüzde 36,89454 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38,61390 seviyesinde bulunuyor.

Alfa Solar Enerji



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 81,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 90,83 seviyesindeki dirence yönelebilir. 91,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 81,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 81,00-78,50

Satım aralığı: 86,50-100,00

Yabancı Payı (%) : 9,12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,31 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 585 seviyesinin altındaki kapanışlarda 545,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 630,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 545,00-505,00

Satım aralığı: 600,00-670,00

Yabancı Payı (%) : 10,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,90 puan azaldı.



Doğan Holding



Desteğinin üzerinde tutunmalı

11,30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 12,90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12,31 seviyesinin altına kayması halinde ise 11,30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11,30-11,30

Satım aralığı: 12,90-12,30

Yabancı Payı (%) : 16,35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,37 puan azaldı.



Garanti Bankası



Alıcılar güçlü

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 58,3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 67,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 67,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 60,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 60,00-55,50

Satım aralığı: 70,00-73,00

Yabancı Payı (%) : 10,34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



Girişim Elektrik Sanayi



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 66,5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 67,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 73,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67,50-63,50

Satım aralığı: 73,50-75,50

Yabancı Payı (%) : 7,85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,32 puan azaldı.

T. Halk Bankası



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 12,19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12,95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13,40 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12,30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12,30-12,10

Satım aralığı: 13,40-12,70

Yabancı Payı (%) : 0,66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.



İş Bankası (C)



Atakta

25,96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 25,96 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 23,80 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23,80-22,40

Satım aralığı: 27,00-27,50

Yabancı Payı (%) : 39,06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,79 puan arttı.



Kaleseramik



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 63,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 64,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 61,50-57,50

Satım aralığı: 64,00-70,00

Yabancı Payı (%) : 7,54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.

Kontrolmatik Teknoloji



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

249,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 218,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 233,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 252,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 218,00-210,00

Satım aralığı: 252,50-242,00

Yabancı Payı (%) : 8,16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,57 puan azaldı.



Koza Madencilik



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 41,74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 45,36 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 47,78 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 43,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43,00-39,25

Satım aralığı: 45,50-49,50

Yabancı Payı (%) : 19,36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,17 puan azaldı.



Oyak Çimento



İzlenmeli

56,95 - 60,05 aralığında hareket eden hisse 58,25 seviyesinin altında kapanışlarda 56,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 59,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 56,00-52,50

Satım aralığı: 59,50-62,00

Yabancı Payı (%) : 2,72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.



Pegasus



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 729,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 715 seviyesinin altındaki kapanışlarda 675,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 715 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 740,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 675,00-660,00

Satım aralığı: 740,00-700,00

Yabancı Payı (%) : 23,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,78 puan arttı.



Sabancı Holding



Yükselişte

69 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 72,98 seviyesine yönelebilir. 69 seviyesinin altına sarkmalarda ise 63,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 63,00-61,00

Satım aralığı: 69,50-71,00

Yabancı Payı (%) : 47,07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,77 puan arttı.

TAV Havalimanları



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 113,5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 123 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 134,40 seviyesine yönelebilir. 123 seviyesinin altında kapanışlarda 111,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 111,00-104,00

Satım aralığı: 128,00-114,00

Yabancı Payı (%) : 42,85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,43 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 237,7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 238,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 267,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 238,00-231,00

Satım aralığı: 255,00-244,00

Yabancı Payı (%) : 33,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,16 puan arttı.



Ülker Bisküvi



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 82,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 79,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 78,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 79,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 80,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 78,50-76,50

Satım aralığı: 80,50-82,00

Yabancı Payı (%) : 12,32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,19 puan azaldı.



Tofaş Oto. Fab.



Desteğinin üzerinde tutunmalı

218,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 245,70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 229,6 seviyesinin altına kayması halinde ise 218,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 218,00-214,00

Satım aralığı: 234,00-233,00

Yabancı Payı (%) : 39,14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,69 puan azaldı.