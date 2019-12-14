BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.12.2019)
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ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.13 ile Afyon Çimento ve yüzde 10.95 ile Gözde Girişim olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 12.67 ve yüzde 5.33 ile Metro Holding ve Verusa Holding hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.94 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde oldu. Endeksin yükselişinde Çimento, Beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.48 yükselişle 110,477 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 19,089 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 9.80 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 69.40 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.38 seviyesinde olduğu görülüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 109,693 ve 108,909 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 111,585 ve 112,694 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.32 baz puan azalarak yüzde 60.42 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 11.82 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
İZLENMELİ
19.11 – 19.9 aralığında hareket eden hisse 19.55 seviyesinin altında kapanışlarda 19.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.10-18.60
Satım aralığı: 19.80-20.00
Yabancı Payı (%) : 23.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.21 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 45.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 45.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 44.50-44.00
Satım aralığı: 45.50-45.75
Yabancı Payı (%) : 64.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 2.07 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 1.79 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.99 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.79-1.73
Satım aralığı: 1.99-2.02
Yabancı Payı (%) : 49.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.47 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.53 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.47 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.47-1.33
Satım aralığı: 1.53-1.66
Yabancı Payı (%) : 44.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -7.07 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 8.66 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.00-7.25
Satım aralığı: 9.00-9.50
Yabancı Payı (%) : 44.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.10-6.00
Satım aralığı: 6.48-6.58
Yabancı Payı (%) : 55.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
2.35 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.69 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.49 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.35-2.18
Satım aralığı: 2.56-2.68
Yabancı Payı (%) : 20.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
PEGASUS
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 74.45 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 79.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 85.58 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 75.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 75.50-68.50
Satım aralığı: 81.50-87.00
Yabancı Payı (%) : 50.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.81 puan arttı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.67 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.61 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.56 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.56-3.50
Satım aralığı: 3.62-3.66
Yabancı Payı (%) : 14.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.
T.S.K.B.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.07 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.07-0.96
Satım aralığı: 1.24-1.27
Yabancı Payı (%) : 36.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
28.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 25.71 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 27.00-26.00
Satım aralığı: 27.50-28.50
Yabancı Payı (%) : 74.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
18.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 17.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.60-17.20
Satım aralığı: 18.60-19.60
Yabancı Payı (%) : 54.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 25.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 25.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 25.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26.51 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.50-23.20
Satım aralığı: 25.25-26.25
Yabancı Payı (%) : 72.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
123.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 119.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 121.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 128.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 119.00-118.00
Satım aralığı: 122.00-125.00
Yabancı Payı (%) : 73.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.70-12.70
Satım aralığı: 13.90-14.90
Yabancı Payı (%) : 40.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.03 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.03-6.35
Satım aralığı: 7.30-7.90
Yabancı Payı (%) : 66.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
5.03 – 5.27 aralığında hareket eden hisse 5.18 seviyesinin altında kapanışlarda 5.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.49 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.08-4.74
Satım aralığı: 5.23-5.55
Yabancı Payı (%) : 63.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.
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