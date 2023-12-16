BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.12.2023)

BİST100 YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11,84211 ile Akbank ve yüzde 10,04739 ile Hektaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -14,60765 ve yüzde -11,42589 ile Sasa Polyester ve Akfen GMYO hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43,05297 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25,51709 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,01203 yükselişle 7993,85 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 275,84 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 84,54803 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 53,57354 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,80673 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 7871,43 ve 7749, destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8057,35 ve 8120,84 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,11559 baz puan artarak yüzde 34,67766 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 36,41830 seviyesinde bulunuyor. "
ANADOLU EFES
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
122.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 114.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 118.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 120.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 114.00-110.00
Satım aralığı: 120.00-123.00
Yabancı Payı (%) : 55.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
AKSA ENERJİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 30.76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 30.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 33.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 29.00-28.50
Satım aralığı: 33.50-34.75
Yabancı Payı (%) : 3.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
12.13 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.60-10.20
Satım aralığı: 12.60-13.30
Yabancı Payı (%) : 15.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 56.15 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 62.05 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 66.00 seviyesine yönelebilir. 62.05 seviyesinin altında kapanışlarda 55.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 55.50-51.00
Satım aralığı: 66.00-67.50
Yabancı Payı (%) : 10.23 Haftalık Değişim:
Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 71.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 66.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 78.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 66.50-65.50
Satım aralığı: 78.00-85.50
Yabancı Payı (%) : 8.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
13.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 12.60-12.20
Satım aralığı: 13.20-13.40
Yabancı Payı (%) : 0.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 22.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 27.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 24.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.10-22.00
Satım aralığı: 27.00-29.75
Yabancı Payı (%) : 38.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 136.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 136.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 168.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 136.00-125.00
Satım aralığı: 168.00-197.00
Yabancı Payı (%) : 59.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 215 seviyesinin altındaki kapanışlarda 193 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 246 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 193.00-186.00
Satım aralığı: 246.00-265.00
Yabancı Payı (%) : 8.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.50.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 44.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 53.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 44.00-42.50
Satım aralığı: 53.00-56.50
Yabancı Payı (%) : 19.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.
OYAK ÇİMENTO
GÜÇ KAYBEDİYOR
61.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 51.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 56.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 51.00-49.50
Satım aralığı: 63.00-67.50
Yabancı Payı (%) : 2.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
PEGASUS
DİRENÇTE ZORLANDI
650.5-716 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 703 seviyesinin altında kapanışlarda 675.00 seviyesine gerileyebilir. 725.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 725.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 675.00-660.00
Satım aralığı: 725.00-740.00
Yabancı Payı (%) : 22.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.18 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
ALICILAR GÜÇLÜ
59.3 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 75.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 66.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 61.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 61.50-58.50
Satım aralığı: 75.50-80.50
Yabancı Payı (%) : 46.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 45.94 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 50.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 47.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 47.00-46.25
Satım aralığı: 50.50-52.50
Yabancı Payı (%) : 20.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
117.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 112.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 115.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 117.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 112.00-111.00
Satım aralığı: 117.00-119.00
Yabancı Payı (%) : 42.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
256.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 248.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 253.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 267.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 248.00-237.00
Satım aralığı: 255.00-272.50
Yabancı Payı (%) : 33.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
13.05 - 14.13 aralığında hareket eden hisse 14.04 seviyesinin altında kapanışlarda 13.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.40-12.70
Satım aralığı: 14.80-15.60
Yabancı Payı (%) : 1.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.60 puan azaldı.