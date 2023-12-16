BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.12.2023)

BİST100 YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11,84211 ile Akbank ve yüzde 10,04739 ile Hektaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -14,60765 ve yüzde -11,42589 ile Sasa Polyester ve Akfen GMYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43,05297 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25,51709 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,01203 yükselişle 7993,85 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 275,84 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 84,54803 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 53,57354 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,80673 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 7871,43 ve 7749, destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8057,35 ve 8120,84 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,11559 baz puan artarak yüzde 34,67766 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 36,41830 seviyesinde bulunuyor. "



ANADOLU EFES



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

122.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 114.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 118.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 120.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 114.00-110.00

Satım aralığı: 120.00-123.00

Yabancı Payı (%) : 55.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.



AKSA ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 30.76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 30.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 33.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 29.00-28.50

Satım aralığı: 33.50-34.75

Yabancı Payı (%) : 3.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

12.13 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.60-10.20

Satım aralığı: 12.60-13.30

Yabancı Payı (%) : 15.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan arttı.

GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 56.15 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 62.05 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 66.00 seviyesine yönelebilir. 62.05 seviyesinin altında kapanışlarda 55.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 55.50-51.00

Satım aralığı: 66.00-67.50

Yabancı Payı (%) : 10.23 Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 71.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 66.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 78.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 66.50-65.50

Satım aralığı: 78.00-85.50

Yabancı Payı (%) : 8.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

T. HALK BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.60-12.20

Satım aralığı: 13.20-13.40

Yabancı Payı (%) : 0.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 22.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 27.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 24.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.10-22.00

Satım aralığı: 27.00-29.75

Yabancı Payı (%) : 38.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 136.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 136.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 168.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 136.00-125.00

Satım aralığı: 168.00-197.00

Yabancı Payı (%) : 59.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 215 seviyesinin altındaki kapanışlarda 193 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 246 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 193.00-186.00

Satım aralığı: 246.00-265.00

Yabancı Payı (%) : 8.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.



KOZA MADENCİLİK



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.50.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 44.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 53.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 44.00-42.50

Satım aralığı: 53.00-56.50

Yabancı Payı (%) : 19.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO



GÜÇ KAYBEDİYOR

61.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 51.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 56.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 51.00-49.50

Satım aralığı: 63.00-67.50

Yabancı Payı (%) : 2.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

PEGASUS



DİRENÇTE ZORLANDI

650.5-716 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 703 seviyesinin altında kapanışlarda 675.00 seviyesine gerileyebilir. 725.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 725.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 675.00-660.00

Satım aralığı: 725.00-740.00

Yabancı Payı (%) : 22.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.18 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



ALICILAR GÜÇLÜ

59.3 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 75.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 66.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 61.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 61.50-58.50

Satım aralığı: 75.50-80.50

Yabancı Payı (%) : 46.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.



ŞİŞE CAM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 45.94 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 50.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 47.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 47.00-46.25

Satım aralığı: 50.50-52.50

Yabancı Payı (%) : 20.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

117.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 112.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 115.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 117.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 112.00-111.00

Satım aralığı: 117.00-119.00

Yabancı Payı (%) : 42.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

256.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 248.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 253.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 267.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 248.00-237.00

Satım aralığı: 255.00-272.50

Yabancı Payı (%) : 33.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.



VAKIFLAR BANKASI



İZLENMELİ

13.05 - 14.13 aralığında hareket eden hisse 14.04 seviyesinin altında kapanışlarda 13.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.40-12.70

Satım aralığı: 14.80-15.60

Yabancı Payı (%) : 1.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.60 puan azaldı.