BIST 100 hisselerinin teknik analizi (18.08.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 25.19 ile Zorlu Enerji ve yüzde 23.65 ile Konya Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.32 ve yüzde 3.54 ile Bim Mağazalar ve Hektaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 51.26 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 47.27 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.34 yükselişle 7,764 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 287 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 150.25 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 75.00 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.31 seviyesinde.

CCI göstergesinin 100.40 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 7,666 ve 7,567 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7,831 ve 7,898 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.11 baz puan azalarak yüzde 30.95 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.33 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 103.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 110 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 120.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 100.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 100.00-83.00

Satım aralığı: 120.00-132.00

Yabancı Payı (%) : 58.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

ASELSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

74.1-81.15 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 74.1 seviyesinin altında kapanışlarda 68.00 seviyesine gerileyebilir. 77.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 77.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 68.00-65.00

Satım aralığı: 77.50-85.50

Yabancı Payı (%) : 24.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 252.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 231.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 285.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 231.00-197.00

Satım aralığı: 285.00-295.00

Yabancı Payı (%) : 46.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.12 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ



YÜKSELİŞTE

6930 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 6930 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 8290.00 seviyesine yönelebilir. 6930 seviyesinin altına sarkmalarda ise 6270.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6,270.00-5,665.00

Satım aralığı: 8,290.00-8,960.00

Yabancı Payı (%) : 10.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 45.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 49.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 50.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 48.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 48.25-40.25

Satım aralığı: 50.50-59.00

Yabancı Payı (%) : 32.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.89 puan azaldı.

FORD OTOSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

895.4-953 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 914.5 seviyesinin altında kapanışlarda 895.00 seviyesine gerileyebilir. 930.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 930.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 895.00-825.00

Satım aralığı: 930.00-1,035.00

Yabancı Payı (%) : 43.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 327.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 314.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 300.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 314.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 320.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 300.00-290.00

Satım aralığı: 320.00-340.00

Yabancı Payı (%) : 7.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 300.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 266.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 238.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 266.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 302.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 238.00-189.00

Satım aralığı: 302.50-332.50

Yabancı Payı (%) : 8.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.75 puan azaldı.

PETKİM



ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 17.06 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 20.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 20.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.90-16.30

Satım aralığı: 21.70-22.10

Yabancı Payı (%) : 10.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 58.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 64.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 57.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.00-50.50

Satım aralığı: 64.50-68.50

Yabancı Payı (%) : 44.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.

SASA POLYESTER



DİRENÇTE ZORLANDI

53.5-57.45 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 54.1 seviyesinin altında kapanışlarda 50.50 seviyesine gerileyebilir. 59.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 59.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 50.50-47.50

Satım aralığı: 59.00-59.00

Yabancı Payı (%) : 6.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

TURKCELL



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 50.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 51.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 56.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.00-43.50

Satım aralığı: 56.00-62.50

Yabancı Payı (%) : 73.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI



İZLENMELİ

253.2 - 267.4 aralığında hareket eden hisse 262.1 seviyesinin altında kapanışlarda 244.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 262.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 277.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 244.00-215.00

Satım aralığı: 277.50-297.50

Yabancı Payı (%) : 34.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

40.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 43.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 42.08 seviyesinin altına kayması halinde ise 40.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 40.75-40.00

Satım aralığı: 43.25-45.25

Yabancı Payı (%) : 20.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

305 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 282.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 288 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 292.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 282.50-257.50

Satım aralığı: 292.50-317.50

Yabancı Payı (%) : 45.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.02 puan azaldı.

TÜPRAŞ



ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 102.9 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 123 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 123 seviyesinin altındaki kapanışlarda 103.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 103.00-90.00

Satım aralığı: 134.00-141.00

Yabancı Payı (%) : 37.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

VESTEL



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 56.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 60.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 64.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 58.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 58.50-56.00

Satım aralığı: 64.50-64.50

Yabancı Payı (%) : 5.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.