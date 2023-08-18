BIST 100 hisselerinin teknik analizi (18.08.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 25.19 ile Zorlu Enerji ve yüzde 23.65 ile Konya Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.32 ve yüzde 3.54 ile Bim Mağazalar ve Hektaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 51.26 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 47.27 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.34 yükselişle 7,764 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 287 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 150.25 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 75.00 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.31 seviyesinde.
CCI göstergesinin 100.40 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 7,666 ve 7,567 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7,831 ve 7,898 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.11 baz puan azalarak yüzde 30.95 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.33 seviyesinde bulunuyor.
ANADOLU EFES
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 103.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 110 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 120.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 100.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 100.00-83.00
Satım aralığı: 120.00-132.00
Yabancı Payı (%) : 58.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
74.1-81.15 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 74.1 seviyesinin altında kapanışlarda 68.00 seviyesine gerileyebilir. 77.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 77.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 68.00-65.00
Satım aralığı: 77.50-85.50
Yabancı Payı (%) : 24.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 252.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 231.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 285.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 231.00-197.00
Satım aralığı: 285.00-295.00
Yabancı Payı (%) : 46.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.12 puan arttı.
EGE ENDÜSTRİ
YÜKSELİŞTE
6930 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 6930 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 8290.00 seviyesine yönelebilir. 6930 seviyesinin altına sarkmalarda ise 6270.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6,270.00-5,665.00
Satım aralığı: 8,290.00-8,960.00
Yabancı Payı (%) : 10.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
ENERJİSA ENERJİ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 45.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 49.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 50.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 48.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 48.25-40.25
Satım aralığı: 50.50-59.00
Yabancı Payı (%) : 32.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.89 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
895.4-953 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 914.5 seviyesinin altında kapanışlarda 895.00 seviyesine gerileyebilir. 930.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 930.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 895.00-825.00
Satım aralığı: 930.00-1,035.00
Yabancı Payı (%) : 43.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
GÜBRE FABRİK.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 327.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 314.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 300.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 314.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 320.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 300.00-290.00
Satım aralığı: 320.00-340.00
Yabancı Payı (%) : 7.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 300.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 266.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 238.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 266.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 302.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 238.00-189.00
Satım aralığı: 302.50-332.50
Yabancı Payı (%) : 8.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.75 puan azaldı.
PETKİM
ALICILAR GÜÇLÜ
Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 17.06 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 20.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 20.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.90-16.30
Satım aralığı: 21.70-22.10
Yabancı Payı (%) : 10.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 58.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 64.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 57.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 57.00-50.50
Satım aralığı: 64.50-68.50
Yabancı Payı (%) : 44.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.
SASA POLYESTER
DİRENÇTE ZORLANDI
53.5-57.45 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 54.1 seviyesinin altında kapanışlarda 50.50 seviyesine gerileyebilir. 59.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 59.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 50.50-47.50
Satım aralığı: 59.00-59.00
Yabancı Payı (%) : 6.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 50.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 51.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 56.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 51.00-43.50
Satım aralığı: 56.00-62.50
Yabancı Payı (%) : 73.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
İZLENMELİ
253.2 - 267.4 aralığında hareket eden hisse 262.1 seviyesinin altında kapanışlarda 244.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 262.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 277.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 244.00-215.00
Satım aralığı: 277.50-297.50
Yabancı Payı (%) : 34.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
40.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 43.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 42.08 seviyesinin altına kayması halinde ise 40.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 40.75-40.00
Satım aralığı: 43.25-45.25
Yabancı Payı (%) : 20.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
305 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 282.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 288 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 292.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 282.50-257.50
Satım aralığı: 292.50-317.50
Yabancı Payı (%) : 45.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.02 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ALICILAR GÜÇLÜ
Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 102.9 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 123 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 123 seviyesinin altındaki kapanışlarda 103.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 103.00-90.00
Satım aralığı: 134.00-141.00
Yabancı Payı (%) : 37.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.
VESTEL
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 56.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 60.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 64.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 58.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 58.50-56.00
Satım aralığı: 64.50-64.50
Yabancı Payı (%) : 5.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.