BIST 100 hisselerinin teknik analizi (18.11.2023)

"ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 16,98492 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve yüzde 10,97774 ile Türk Hava Yolları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -9,36170 ve yüzde -8,72093 ile Pasifik GYO ve Gen İlaç hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 53,51486 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 18,91378 milyar TL ile Tüpraş takip etti.

Endeksin yükselişinde Bilişim ve Yazılım sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,05542 yükselişle 7853,36 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 274,09 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 78,14334 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 51,66274 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104,31410 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 7796,74 ve 7740,11 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7886,99 ve 7920,61 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,40462 baz puan azalarak yüzde 35,14379 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 40,25640 seviyesinde bulunuyor. "



AKBANK



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

28.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 32.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 30.08 seviyesinin altına kayması halinde ise 28.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.75-28.50

Satım aralığı: 32.25-34.00

Yabancı Payı (%) : 49.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.



ALARKO HOLDİNG



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 104.5 seviyesinin altındaki kapanışlar, 102.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 104.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 106.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 102.00-96.00

Satım aralığı: 106.00-115.00

Yabancı Payı (%) : 10.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

ANADOLU EFES



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 109.2 seviyesinin altındaki kapanışlar, 102.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 109.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 118.65 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 102.00-97.50

Satım aralığı: 113.00-116.00

Yabancı Payı (%) : 54.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

ARÇELİK



DİRENÇTE ZORLANDI

136-142.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 137.4 seviyesinin altında kapanışlarda 135.00 seviyesine gerileyebilir. 140.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 140.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 135.00-127.00

Satım aralığı: 140.00-151.00

Yabancı Payı (%) : 17.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.



ASELSAN



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 42.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 42.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 42.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 41.50-41.25

Satım aralığı: 43.25-44.00

Yabancı Payı (%) : 28.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

CW ENERJİ



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.312.25 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 276.19 seviyesinde bulunurken ilk direnci 310.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 290.00-272.50

Satım aralığı: 310.00-337.50

Yabancı Payı (%) : 3.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

ÇAN2 TERMİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

19.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 18.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.40-18.00

Satım aralığı: 18.50-18.90

Yabancı Payı (%) : 3.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 264.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 255.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 280.88 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 255.00-250.00

Satım aralığı: 267.50-272.50

Yabancı Payı (%) : 26.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

EUROPOWER ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

185.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 172.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 177.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 172.00-159.00

Satım aralığı: 183.00-204.00

Yabancı Payı (%) : 3.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

HEKTAŞ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.80-19.30

Satım aralığı: 22.00-23.40

Yabancı Payı (%) : 17.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.



KARDEMİR (D)



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 25.52 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 23.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 25.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.30-22.20

Satım aralığı: 25.00-27.00

Yabancı Payı (%) : 13.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.

KOZA ALTIN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 21.04 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 22.00-19.70

Satım aralığı: 23.80-25.75

Yabancı Payı (%) : 23.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

11.64 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.12 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.60-10.40

Satım aralığı: 11.80-12.10

Yabancı Payı (%) : 10.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.



T.S.K.B.



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 6.54 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.57 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.90-6.75

Satım aralığı: 8.00-8.70

Yabancı Payı (%) : 18.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.

TÜRK TELEKOM



DİRENÇTE ZORLANDI

20.44-22.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.84 seviyesinin altında kapanışlarda 20.60 seviyesine gerileyebilir. 22.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.60-20.50

Satım aralığı: 22.90-23.90

Yabancı Payı (%) : 16.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 282.75 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 287.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 327.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 287.50-287.50

Satım aralığı: 327.50-347.50

Yabancı Payı (%) : 48.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 225.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 275.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 254.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 225.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 225.00-202.00

Satım aralığı: 275.00-335.00

Yabancı Payı (%) : 30.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.70 puan arttı.