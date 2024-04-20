BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.04.2024)

Endekste Yukarı Trend Devam Ediyor

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17,23835 ile Akfen Yen. Enerji ve yüzde 14,43595 ile Kocaer Çelik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -16,65116 ve yüzde -15,75972 ile Emlak Konut GMYO ve Alarko Holding hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 55,76750 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 27,09817 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,23016 azalışla 9693,46 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 298,67 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 100,97950 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 63,46339 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106,02752 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 9504,65 ve 9315,84 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9798,52 ve 9903,58 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,10448 baz puan azalarak yüzde 37,52917 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 41,48620 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 50,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 71,00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 62,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 50,50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 50,50-43,75

Satım aralığı: 71,00-71,50

Yabancı Payı (%) : 60,04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,32 puan arttı.

Alarko Holding



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 119,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 82,50 seviyesine doğru gerileyebilir. 119,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 129,15 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 82,50-53,00

Satım aralığı: 123,00-122,00

Yabancı Payı (%) : 10,62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,67 puan azaldı.



Aselsan



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 60,05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 58,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 56,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 60,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 56,00-54,50

Satım aralığı: 60,50-57,00

Yabancı Payı (%) : 31,06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,25 puan arttı.

Astor Enerji



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 90,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 101,33 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 90,50-83,00

Satım aralığı: 96,50-108,00

Yabancı Payı (%) : 4,98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,72 puan azaldı.

Çimsa



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.32,56 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 29,52 seviyesinde bulunurken ilk direnci 33,08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31,00-28,75

Satım aralığı: 31,50-33,75

Yabancı Payı (%) : 8,41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,62 puan azaldı.



Cw Enerji



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 274,75 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 277,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 320,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 277,50-272,50

Satım aralığı: 320,00-297,50

Yabancı Payı (%) : 9,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,85 puan arttı.

Doğuş Otomotiv



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 371,775942716611 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 330,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 302,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 330,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 370,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 302,50-270,00

Satım aralığı: 370,00-367,50

Yabancı Payı (%) : 24,33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4,82 puan azaldı.

Enka İnşaat



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 36,88 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 35,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 35,6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35,00-33,50

Satım aralığı: 36,00-37,00

Yabancı Payı (%) : 27,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,05 puan azaldı.



Girişim Elektrik Sanayi



Güç kaybediyor

74,15 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 69,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 71 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69,00-66,00

Satım aralığı: 73,50-74,00

Yabancı Payı (%) : 7,65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.



Koza Altın



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 25,32 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 22,80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 24,80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22,80-22,30

Satım aralığı: 24,80-23,00

Yabancı Payı (%) : 18,15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,16 puan azaldı.



Koç Holding



İzlenmeli

211,6 - 222,9 aralığında hareket eden hisse 219,9 seviyesinin altında kapanışlarda 206,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 219,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 230,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 206,00-186,00

Satım aralığı: 230,00-243,00

Yabancı Payı (%) : 62,85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,17 puan azaldı.



Koza Madencilik



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 51,7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 48,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 49,34 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 48,00-47,50

Satım aralığı: 51,00-49,50

Yabancı Payı (%) : 16,18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



Sasa Polyester



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.42,36 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 37,75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 41,74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37,75-35,75

Satım aralığı: 39,75-39,50

Yabancı Payı (%) : 9,75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.



Turkcell



İzlenmeli

71,9 - 77,95 aralığında hareket eden hisse 76,55 seviyesinin altında kapanışlarda 70,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 76,55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 81,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70,50-67,50

Satım aralığı: 81,00-79,50

Yabancı Payı (%) : 66,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.



Tüpraş



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 191,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 189,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 172,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 189,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 205,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 172,00-161,00

Satım aralığı: 205,00-202,00

Yabancı Payı (%) : 41,09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,60 puan arttı.



Vestel



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 92,8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 84,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 87,2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 84,50-83,00

Satım aralığı: 90,50-88,50

Yabancı Payı (%) : 5,91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,18 puan azaldı.



Zorlu Enerji



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 5,6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6,10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5,70-5,53

Satım aralığı: 6,10-6,15

Yabancı Payı (%) : 8,74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,87 puan arttı.