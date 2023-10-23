BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.10.2023)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.90 ile Mia Teknoloji ve yüzde 7.11 ile Konya Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -20.36 ve yüzde -19.05 ile Yeo Teknoloji ve QUA Granite Hayal Yapı hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 37.21 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26.03 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Banka sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.43 azalışla 7,511 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 269 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 104.87 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 35.83 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 90.13 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -238.33 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7,666 ve 7,820 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 7,401 ve 7,292 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.1 baz puan azalarak yüzde 35.31 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 30.82 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DÜŞÜŞTE

108.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 95.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 95.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 106.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 87.50-81.50

Satım aralığı: 106.00-107.00

Yabancı Payı (%): 54.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.

ASTOR ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

125.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 106.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 115.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 106.00-102.00

Satım aralığı: 127.00-132.00

Yabancı Payı (%): 6.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR



DÜŞÜŞTE

324.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 284.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 284.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 320.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 234.00-199.00

Satım aralığı: 320.00-332.50

Yabancı Payı (%): 48.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

ÇİMSA



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 32.12 seviyesinin altındaki kapanışlar, 28.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 32.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 38.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 28.50-24.00

Satım aralığı: 38.25-40.25

Yabancı Payı (%): 7.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO



DÜŞÜŞTE

7.78 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 6.40-6.25

Satım aralığı: 7.90-8.35

Yabancı Payı (%): 16.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.18 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 50.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 55.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 43.50-37.00

Satım aralığı: 55.00-59.00

Yabancı Payı (%): 30.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

ENKA İNŞAAT



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 33.14 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 29.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 31.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.50-28.00

Satım aralığı: 33.75-33.75

Yabancı Payı (%): 28.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.05 puan arttı.

FORD OTOSAN



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 888 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 785.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 865.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 785.00-750.00

Satım aralığı: 865.00-875.00

Yabancı Payı (%): 38.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.14 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 335.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 307.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 357.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 307.50-277.50

Satım aralığı: 357.50-367.50

Yabancı Payı (%): 6.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

MİGROS TİCARET



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 347.5 seviyesinin altındaki kapanışlar, 317.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 347.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 380.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 317.50-275.00

Satım aralığı: 380.00-402.50

Yabancı Payı (%): 41.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.88 puan arttı.

PETKİM



DÜŞÜŞTE

24.4 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 23.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 15.80-12.20

Satım aralığı: 23.80-26.25

Yabancı Payı (%): 9.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

SASA POLYESTER



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 41.3 seviyesinin altındaki kapanışlar, 38.75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 41.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 45.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38.75-38.25

Satım aralığı: 45.75-49.25

Yabancı Payı (%): 7.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

TURKCELL



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 48.98 seviyesinin altındaki kapanışlar, 46.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 48.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 53.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46.00-45.00

Satım aralığı: 53.00-55.00

Yabancı Payı (%): 71.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG



DÜŞÜŞTE

50.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 43.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 43.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 50.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.00-31.75

Satım aralığı: 50.50-55.50

Yabancı Payı (%): 19.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 259.3 seviyesinin altındaki kapanışlar, 235.24 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 259.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 282.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 247.00-216.00

Satım aralığı: 282.50-310.00

Yabancı Payı (%): 39.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.54 puan azaldı.

TÜPRAŞ



DÜŞÜŞTE

150 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 129.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 129.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 148.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 116.00-97.50

Satım aralığı: 148.00-158.00

Yabancı Payı (%): 33.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

VESTEL



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 61.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 54.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 65.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 54.50-46.50

Satım aralığı: 65.50-68.50

Yabancı Payı (%): 6.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.











































