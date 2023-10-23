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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.10.2023)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor.

23 Ekim 2023 | 09:00
Son Güncellenme: 23 Ekim 2023 | 09:07
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.10.2023)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.90 ile Mia Teknoloji ve yüzde 7.11 ile Konya Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -20.36 ve yüzde -19.05 ile Yeo Teknoloji ve QUA Granite Hayal Yapı hisseleri oldu. 

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 37.21 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26.03 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Banka  sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.43 azalışla 7,511 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 269 seviyesinde bulunuyor. 

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 104.87 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 35.83 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 90.13 seviyesinde olduğu görülüyor. 

CCI göstergesinin -238.33 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7,666 ve 7,820 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 7,401 ve 7,292 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.1 baz puan azalarak yüzde 35.31 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 30.82 seviyesinde bulunuyor.
 

ANADOLU EFES
 

DÜŞÜŞTE
108.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 95.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 95.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 106.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 87.50-81.50
Satım aralığı: 106.00-107.00
Yabancı Payı (%): 54.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.

ASTOR ENERJİ


GÜÇ KAYBEDİYOR
125.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 106.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 115.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 106.00-102.00
Satım aralığı: 127.00-132.00
Yabancı Payı (%): 6.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR


DÜŞÜŞTE
324.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 284.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 284.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 320.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 234.00-199.00
Satım aralığı: 320.00-332.50
Yabancı Payı (%): 48.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

ÇİMSA


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 32.12 seviyesinin altındaki kapanışlar, 28.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 32.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 38.25 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 28.50-24.00
Satım aralığı: 38.25-40.25
Yabancı Payı (%): 7.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO


DÜŞÜŞTE
7.78 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 6.40-6.25
Satım aralığı: 7.90-8.35
Yabancı Payı (%): 16.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.18 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 50.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 55.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 43.50-37.00
Satım aralığı: 55.00-59.00
Yabancı Payı (%): 30.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

ENKA İNŞAAT


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 33.14 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 29.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 31.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 29.50-28.00
Satım aralığı: 33.75-33.75
Yabancı Payı (%): 28.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.05 puan arttı.

FORD OTOSAN


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 888 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 785.00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 865.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 785.00-750.00
Satım aralığı: 865.00-875.00
Yabancı Payı (%): 38.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.14 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 335.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 307.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 357.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 307.50-277.50
Satım aralığı: 357.50-367.50
Yabancı Payı (%): 6.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

MİGROS TİCARET


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 347.5 seviyesinin altındaki kapanışlar, 317.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 347.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 380.00 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 317.50-275.00
Satım aralığı: 380.00-402.50
Yabancı Payı (%): 41.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.88 puan arttı.

PETKİM


DÜŞÜŞTE
24.4 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 23.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 15.80-12.20
Satım aralığı: 23.80-26.25
Yabancı Payı (%): 9.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

SASA POLYESTER


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 41.3 seviyesinin altındaki kapanışlar, 38.75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 41.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 45.75 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 38.75-38.25
Satım aralığı: 45.75-49.25
Yabancı Payı (%): 7.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

TURKCELL


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 48.98 seviyesinin altındaki kapanışlar, 46.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 48.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 53.00 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 46.00-45.00
Satım aralığı: 53.00-55.00
Yabancı Payı (%): 71.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG


DÜŞÜŞTE
50.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 43.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 43.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 50.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 39.00-31.75
Satım aralığı: 50.50-55.50
Yabancı Payı (%): 19.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 259.3 seviyesinin altındaki kapanışlar, 235.24 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 259.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 282.50 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 247.00-216.00
Satım aralığı: 282.50-310.00
Yabancı Payı (%): 39.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.54 puan azaldı.

TÜPRAŞ


DÜŞÜŞTE
150 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 129.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 129.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 148.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 116.00-97.50
Satım aralığı: 148.00-158.00
Yabancı Payı (%): 33.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

VESTEL


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 61.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 54.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 65.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 54.50-46.50
Satım aralığı: 65.50-68.50
Yabancı Payı (%): 6.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

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