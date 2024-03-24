BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.03.2024)

Endeks Toparlamaya Başladı

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20,87114 ile Yapı ve Kredi Bank. ve yüzde 16,80162 ile Enerya Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -23,09629 ve yüzde -15,23546 ile Akfen Yen.

Enerji ve Kordsa Teknik Tekstil hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 50,69186 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28,89422 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3,20319 yükselişle 9111,5 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 282, seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 99,45791 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 55,96808 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104,19597 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9053,85 ve 8996,19 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9196,18 ve 9280,85 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,37319 baz puan artarak yüzde 36,70623 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 43,63610 seviyesinde bulunuyor.

Akbank



Hacimli çıkıyor

45,82 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 45,82 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 48,83 seviyesini test edebilir. 45,82 seviyesinin altına kayması halinde 41,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 41,50-41,00

Satım aralığı: 46,50-46,00

Yabancı Payı (%) : 57,55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,36 puan azaldı.



Alarko Holding



Desteğinin üzerinde tutunmalı

126,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 134,40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 129,7 seviyesinin altına kayması halinde ise 126,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 126,00-118,00

Satım aralığı: 128,00-141,00

Yabancı Payı (%) : 10,51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,60 puan arttı.



Aselsan



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 58,55 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 54,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 56,35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 54,50-54,50

Satım aralığı: 57,50-59,50

Yabancı Payı (%) : 30,75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,14 puan azaldı.



Astor Enerji



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 95,85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 85,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 110,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 85,50-79,50

Satım aralığı: 110,00-115,00

Yabancı Payı (%) : 5,77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,45 puan arttı.



Çimsa



Dirençte zorlandı

30,78-33,38 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 32,14 seviyesinin altında kapanışlarda 30,25 seviyesine gerileyebilir. 33,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 33,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30,25-29,25

Satım aralığı: 33,50-34,25

Yabancı Payı (%) : 8,65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,53 puan arttı.



Cw Enerji



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 272 seviyesinin altındaki kapanışlarda 257,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 290,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 257,50-252,50

Satım aralığı:

290,00-310,00

Yabancı Payı (%) : 8,61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.



Doğuş Otomotiv



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 285,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 355,00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 326,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 285,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 285,00-272,50

Satım aralığı: 355,00-340,00

Yabancı Payı (%) : 30,46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,99 puan arttı.



Enka İnşaat



Dirençte zorlandı

35,24-37,06 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 35,72 seviyesinin altında kapanışlarda 34,50 seviyesine gerileyebilir. 37,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 37,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 34,50-34,00

Satım aralığı: 37,00-37,25

Yabancı Payı (%) : 28,92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,23 puan azaldı.



Girişim Elektrik Sanayi



Güç kaybediyor

70,85 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 63,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 67,4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 63,50-63,00

Satım aralığı: 72,50-75,50

Yabancı Payı (%) : 7,76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.



Hektaş



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

17,76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16,30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17,17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16,30-15,90

Satım aralığı: 18,00-18,40

Yabancı Payı (%) : 15,42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.



Koç Holding



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 176,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 213,15 seviyesindeki dirence yönelebilir. 194,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 176,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 176,00-169,00

Satım aralığı: 203,00-202,00

Yabancı Payı (%) : 62,29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,40 puan arttı.



Koza Madencilik



Güç kaybediyor

49,42 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 45,25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 47,42 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 45,25-41,00

Satım aralığı: 50,00-47,75

Yabancı Payı (%) : 14,80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



Sasa Polyester



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 37,58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 40,94 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 40,69 seviyesine yönelebilir. 40,94 seviyesinin altında kapanışlarda 36,75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36,75-33,25

Satım aralığı: 38,75-38,75

Yabancı Payı (%) : 9,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.



Turkcell



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 64,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 73,50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 69,65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64,50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 64,50-61,50

Satım aralığı: 70,00-66,00

Yabancı Payı (%) : 65,77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,08 puan arttı.



Tekfen Holding



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 40,98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 44,25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 39,00-35,25

Satım aralığı: 44,25-41,75

Yabancı Payı (%) : 19,80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.



Tüpraş



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 163 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 172 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 175,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 166,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 166,00-159,00

Satım aralığı: 175,00-179,00

Yabancı Payı (%) : 38,48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,47 puan arttı.



Vestel



Desteğinin üzerinde tutunmalı

77,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 84,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 83 seviyesinin altına kayması halinde ise 77,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 77,50-72,50

Satım aralığı: 80,00-91,00

Yabancı Payı (%) : 5,05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,72 puan azaldı.