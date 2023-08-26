BIST 100 hisselerinin teknik analizi (26.08.2023)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 37.02 ile Borusan Mannesmann ve yüzde 24.61 ile Türk Telekom olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -9.62 ve yüzde -7.72 ile Akfen GMYO ve GSD Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 57.55 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 50.60 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin yükselişinde Metal Ana Sanayi sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.71 yükselişle 7,717 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 285 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 176.35 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 62.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.53 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 7,501 ve 7,284 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7,840 ve 7,964 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.69 baz puan artarak yüzde 31.48 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 20.12 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 26.74 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 28.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 33.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.00-24.80

Satım aralığı: 33.00-34.75

Yabancı Payı (%) : 48.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

114-135.98 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 123.2 seviyesinin altında kapanışlarda 117.00 seviyesine gerileyebilir. 131.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 131.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 117.00-95.50

Satım aralığı: 131.00-151.00

Yabancı Payı (%) : 9.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

ARÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 148.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 158.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 152.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 152.00-142.00

Satım aralığı: 158.00-167.00

Yabancı Payı (%) : 16.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

ASELSAN



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 34.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 37.78 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 39.75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 34.76 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.50-33.50

Satım aralığı: 39.75-42.25

Yabancı Payı (%) : 24.25

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

ÇİMSA



ALICILAR GÜÇLÜ

170.6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 198.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 188.1 seviyesinin altına kayması halinde ise 182.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 182.00-160.00

Satım aralığı: 198.00-217.00

Yabancı Payı (%) : 7.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.

DOĞUŞ OTOMOTİV



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 262.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 297.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 279.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 262.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 262.50-217.00

Satım aralığı: 297.50-340.00

Yabancı Payı (%) : 21.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO



İZLENMELİ

8.15 - 9.37 aralığında hareket eden hisse 8.64 seviyesinin altında kapanışlarda 8.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.20-8.20

Satım aralığı: 8.90-9.20

Yabancı Payı (%) : 16.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 33.34 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 28.81 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 31.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.25-29.00

Satım aralığı: 33.00-33.00

Yabancı Payı (%) : 26.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG



İZLENMELİ

132.1 - 145.9 aralığında hareket eden hisse 137 seviyesinin altında kapanışlarda 135.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 137 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 139.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 135.00-119.00

Satım aralığı: 139.00-154.00

Yabancı Payı (%) : 57.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.

KOZA ALTIN



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

26.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 28.09 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 26.56 seviyesinin altına kayması halinde ise 26.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.00-26.00

Satım aralığı: 26.75-27.25

Yabancı Payı (%) : 23.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.60 puan azaldı.

KARDEMİR (D)



İZLENMELİ

23.54 - 27 aralığında hareket eden hisse 25.44 seviyesinin altında kapanışlarda 24.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 25.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 26.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.60-23.20

Satım aralığı: 26.00-27.00

Yabancı Payı (%) : 12.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.57 puan azaldı.

MİGROS TİCARET



İZLENMELİ

316.8 - 353.8 aralığında hareket eden hisse 339.3 seviyesinin altında kapanışlarda 327.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 339.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 350.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 327.50-272.50

Satım aralığı: 350.00-407.50

Yabancı Payı (%) : 40.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

11.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 12.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.80-9.65

Satım aralığı: 12.90-15.20

Yabancı Payı (%) : 11.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 76.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 75.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 77.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 75.00-58.50

Satım aralığı: 77.50-101.00

Yabancı Payı (%) : 7.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

T.S.K.B.



ALICILAR GÜÇLÜ

6.27 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 7.43 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 7.05 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.53 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.53-5.60

Satım aralığı: 7.43-8.20

Yabancı Payı (%) : 20.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 27.04 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 22.20 seviyesinde bulunurken direnç 31.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.20-21.40

Satım aralığı: 31.25-34.75

Yabancı Payı (%) : 24.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.15 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 12.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 13.51 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.70-11.30

Satım aralığı: 14.00-15.10

Yabancı Payı (%) : 2.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.