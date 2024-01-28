BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.01.2024)

Endeks Yükselişe Devam Ediyor

Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18,34171 ile Kocaer Çelik ve yüzde 17,19818 ile Emlak Konut GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -1,80505 ve yüzde -1,46751 ile Yapı ve Kredi Bank. ve Alfa Solar Enerji hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 42,68885 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 23,00260 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4,37155 yükselişle 8346,28 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 276,2 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 90,78662 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 68,50343 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105,99581 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 134,00195 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 8235,16 ve 8124,04 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8402,49 ve 8458,7 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,72205 baz puan artarak yüzde 37,36899 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 40,28250 seviyesinde bulunuyor.

Akbank



Dirençte zorlandı

37,8-41,4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 40,32 seviyesinin altında kapanışlarda 39,75 seviyesine gerileyebilir. 42,53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 42,53 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39,75-37,00

Satım aralığı: 40,50-43,00

Yabancı Payı (%) : 56,82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,67 puan azaldı.

Alarko Holding



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 92,45 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 103,6 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 111,30 seviyesine yönelebilir. 103,6 seviyesinin altında kapanışlarda 94,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 94,00-86,00

Satım aralığı: 106,00-94,50

Yabancı Payı (%) : 9,91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,23 puan arttı.

Arçelik



Alıcılar güçlü

128,4 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 148,05 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 139,3 seviyesinin altına kayması halinde ise 130,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 130,00-124,00

Satım aralığı: 141,00-132,00

Yabancı Payı (%) : 15,82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



Bim Mağazalar



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 330,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 395,00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 370,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 330,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 330,00-315,00

Satım aralığı: 395,00-385,00

Yabancı Payı (%) : 49,89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,24 puan arttı.

Çan2 Termik



16,90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 19,22 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17,91 seviyesinin altına kayması halinde ise 16,90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16,90-16,80

Satım aralığı: 18,30-17,70

Yabancı Payı (%) : 5,17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.

Cw Enerji



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 294 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 319 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 341,25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 297,50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 297,50-285,00

Satım aralığı: 325,00-330,00

Yabancı Payı (%) : 7,36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,46 puan arttı.

Ereğli Demir Çelik



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 41,44 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 44,89 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 42,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42,00-41,25

Satım aralığı: 42,75-44,75

Yabancı Payı (%) : 18,46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,37 puan arttı.

Europower Enerji



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 167,2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 182,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 171,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 171,00-167,00

Satım aralığı: 182,00-182,00

Yabancı Payı (%) : 7,64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,12 puan azaldı.

Doğan Holding



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 12,16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 13,16 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14,28 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12,10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12,10-12,10

Satım aralığı: 13,60-13,10

Yabancı Payı (%) : 15,77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.

Koç Holding



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 150,7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 150,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 172,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 150,00-145,00

Satım aralığı: 164,00-165,00

Yabancı Payı (%) : 62,03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,74 puan azaldı.

Koza Altın



Desteğinin üzerinde tutunmalı

19,90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22,16 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20,88 seviyesinin altına kayması halinde ise 19,90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19,90-19,80

Satım aralığı: 21,10-21,00

Yabancı Payı (%) : 23,47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,46 puan arttı.



Kardemir (D)



Desteğinin üzerinde tutunmalı

25,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 27,30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 25,98 seviyesinin altına kayması halinde ise 25,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25,00-24,30

Satım aralığı: 26,00-26,75

Yabancı Payı (%) : 12,64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.

Odaş Elektrik



Atakta

9,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 9,4 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 8,55 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8,55-8,50

Satım aralığı: 9,70-9,40

Yabancı Payı (%) : 13,14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,24 puan arttı.

Petkim



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 19,80 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23,31 seviyesindeki dirence yönelebilir. 21,82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19,80 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19,80-18,20

Satım aralığı: 22,20-19,90

Yabancı Payı (%) : 10,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,30 puan arttı.



Türk Telekom



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 29,28 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 32,6 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 36,75 seviyesine yönelebilir. 32,6 seviyesinin altında kapanışlarda 28,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28,00-25,50

Satım aralığı: 35,00-35,50

Yabancı Payı (%) : 18,95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,86 puan arttı.

Girişim Elektrik Sanayi



İzlenmeli

68,75 - 74 aralığında hareket eden hisse 73 seviyesinin altında kapanışlarda 70,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 77,18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70,00-70,00

Satım aralığı: 73,50-72,50

Yabancı Payı (%) : 7,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.

Sabancı Holding



Desteğinin üzerinde tutunmalı

66,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 74,50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 71,35 seviyesinin altına kayması halinde ise 66,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 66,00-63,50

Satım aralığı: 74,50-73,50

Yabancı Payı (%) : 47,72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,14 puan azaldı.