Endeks Güç Kaybediyor

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14,76138 ile Bera Holding ve yüzde 10,04785 ile İzmir Demir Çelik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -16,52835 ve yüzde -12,87086 ile SDT Uzay Ve Savunma ve Petkim hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 58,02992 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26,90752 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Gıda sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,66439 azalışla 9079,97 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 282,29 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 101,84571 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 54,44549 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100,12063 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 8935,76 ve 8791,56 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9152,07 ve 9224,18 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1,10173 baz puan artarak yüzde 37,80796 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 42,36800 seviyesinde bulunuyor.



Arçelik



Dirençte zorlandı

143-150,9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 149 seviyesinin altında kapanışlarda 143,00 seviyesine gerileyebilir. 152,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 152,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 143,00-136,00

Satım aralığı: 152,00-149,00

Yabancı Payı (%) : 15,16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,67 puan arttı.



Bim Mağazalar



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 351,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 337,50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 351,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 375,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 337,50-327,50

Satım aralığı: 375,00-377,50

Yabancı Payı (%) : 48,46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.



Çan2 Termik



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 16,7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 18,07 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18,38 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17,00-16,50

Satım aralığı: 17,50-18,00

Yabancı Payı (%) : 7,62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,57 puan arttı.

Doğan Holding



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 12,38 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12,60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 13,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12,60-12,00

Satım aralığı: 13,00-13,20

Yabancı Payı (%) : 15,47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.



Ereğli Demir Çelik



Güç kaybediyor

44,24 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 40,75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 42,12 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 40,75-39,75

Satım aralığı: 44,25-44,75

Yabancı Payı (%) : 17,35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,25 puan azaldı.



Europower Enerji



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

154,8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 140,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 147,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 155,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 140,00-134,00

Satım aralığı: 155,00-171,00

Yabancı Payı (%) : 8,22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.



Ford Otosan



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.1206 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.090,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.200,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.090,00-990,00

Satım aralığı: 1.200,00-1.265,00

Yabancı Payı (%) : 42,71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,53 puan arttı.



Kaleseramik



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 62,85 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 55,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 65,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 55,00-55,00

Satım aralığı: 65,50-70,00

Yabancı Payı (%) : 8,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,12 puan arttı.

Kontrolmatik Teknoloji



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 242,3 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 212,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 248,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 212,00-201,00

Satım aralığı: 248,00-252,50

Yabancı Payı (%) : 8,53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.



Koza Altın



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 23,04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 22,38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21,30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22,38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 21,30-20,40

Satım aralığı: 23,00-23,00

Yabancı Payı (%) : 17,24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,28 puan arttı.



Kardemir (D)



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 22,84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21,80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24,40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 21,80-21,20

Satım aralığı: 24,40-26,25

Yabancı Payı (%) : 12,27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,56 puan arttı.



Odaş Elektrik



Dirençte zorlandı

8,62-9,66 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8,91 seviyesinin altında kapanışlarda 8,25 seviyesine gerileyebilir. 9,70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9,70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8,25-7,05

Satım aralığı: 9,70-8,95

Yabancı Payı (%) : 11,25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,23 puan arttı.



Petkim



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 19,97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17,20 seviyesine doğru gerileyebilir. 19,97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22,90 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17,20-14,90

Satım aralığı: 22,90-22,90

Yabancı Payı (%) : 9,58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,15 puan azaldı.



Sabancı Holding



Desteğinin üzerinde tutunmalı

78,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 88,20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 82,9 seviyesinin altına kayması halinde ise 78,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 78,00-77,00

Satım aralığı: 84,00-83,50

Yabancı Payı (%) : 46,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,47 puan arttı.



Şişe Cam



Güç kaybediyor

48,56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 44,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 45,48 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 44,00-43,75

Satım aralığı: 47,50-49,50

Yabancı Payı (%) : 18,90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 280 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 277,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 322,88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Alım aralığı :

277,50-275,00 Satım aralığı: 307,50-297,50

Yabancı Payı (%) : 30,66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,53 puan arttı.

Türk Telekom



İzlenmeli

29,1 - 31,56 aralığında hareket eden hisse 30,84 seviyesinin altında kapanışlarda 28,57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30,84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 32,29 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30,00-29,50

Satım aralığı: 30,75-31,25

Yabancı Payı (%) : 20,79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,54 puan azaldı.