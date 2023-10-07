BIST 100 hisselerinin teknik analizi (7.10.2023)

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.82 ile Zorlu Enerji ve yüzde 19.69 ile Ege Endüstri olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -11.09 ve yüzde -9.37 ile Pasifik GYO ve Hektaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 52.96 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 32.36 milyar TL ile Petkim takip etti. Endeksin yükselişinde Perakende Ticaret sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.56 yükselişle 8,465 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 308 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 151.15 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 62.03 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 109.65 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 8,403 ve 8,341 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8,522 ve 8,579 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.99 baz puan azalarak yüzde 34.85 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 29.88 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 35.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 33.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 31.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 33.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 36.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 31.25-30.00

Satım aralığı: 36.00-37.25

Yabancı Payı (%): 50.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

123.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 133.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 128.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 123.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 123.00-121.00

Satım aralığı: 133.00-137.00

Yabancı Payı (%): 12.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.33 puan azaldı.

ARÇELİK



İZLENMELİ

162.2 - 176.7 aralığında hareket eden hisse 165 seviyesinin altında kapanışlarda 159.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 165 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 173.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 159.00-155.00

Satım aralığı: 173.00-177.00

Yabancı Payı (%): 17.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

ASELSAN



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 42.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 40.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.81 seviyesindeki desteğini test edebilir. 40.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40.75-39.25

Satım aralığı: 41.00-42.25

Yabancı Payı (%): 24.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

ASTOR ENERJİ



DİRENÇTE ZORLANDI

128.9-139 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 131 seviyesinin altında kapanışlarda 121.90 seviyesine gerileyebilir. 136.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 136.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 128.00-125.00

Satım aralığı: 136.00-136.00

Yabancı Payı (%): 5.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.84 puan azaldı.

ÇAN2 TERMİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 21.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı:m19.10-19.00

Satım aralığı: 21.00-21.80

Yabancı Payı (%) 3.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

CW ENERJİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 355.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 386.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 405.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 357.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 357.50-342.50

Satım aralığı: 405.00-410.00

Yabancı Payı (%): 3.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.90 puan arttı.

DOĞUŞ OTOMOTİV



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 266.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 291.38 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 270.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 270.00-267.50

Satım aralığı: 277.50-277.50

Yabancı Payı (%): 30.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.65 puan azaldı.

EUROPOWER ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 220.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 205.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 230.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 205.00-203.00

Satım aralığı: 230.00-238.00

Yabancı Payı (%): 2.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

HEKTAŞ



DÜŞÜŞTE

27.16 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 24.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 24.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 26.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 21.70-20.80

Satım aralığı: 26.00-26.50

Yabancı Payı (%): 18.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 146.6 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 158 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 167.00 seviyesine yönelebilir. 158 seviyesinin altında kapanışlarda 143.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 143.00-139.00

Satım aralığı: 167.00-173.00

Yabancı Payı (%): 59.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.01 puan arttı.

KOZA ALTIN



DİRENÇTE ZORLANDI

27.8-29.72 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 28.4 seviyesinin altında kapanışlarda 27.75 seviyesine gerileyebilir. 29.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 29.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.75-27.75

Satım aralığı: 29.00-29.25

Yabancı Payı (%): 22.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

KARDEMİR (D)



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 28.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 35.25 seviyesindeki dirence yönelebilir. 32.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 28.25-26.25

Satım aralığı: 35.25-35.75

Yabancı Payı (%): 14.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.74 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.30-12.10

Satım aralığı: 14.30-15.30

Yabancı Payı (%): 10.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.18 puan azaldı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 77.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 72.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 80.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 72.50-68.50

Satım aralığı: 80.50-82.00

Yabancı Payı (%): 7.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.08 puan azaldı.

T.S.K.B.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.11 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 7.80-7.20

Satım aralığı: 9.20-9.25

Yabancı Payı (%): 17.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.35 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM



DİRENÇTE ZORLANDI

22.66-24.32 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.12 seviyesinin altında kapanışlarda 22.60 seviyesine gerileyebilir. 23.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.60-21.60

Satım aralığı: 23.80-24.30

Yabancı Payı (%): 19.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.04 puan azaldı.









































