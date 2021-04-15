Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,43 puan azalarak 1.407,76 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 3,24 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.412,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.398,28, en yüksek 1.418,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.407,76 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.
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BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.465,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31’i prim yaptı, 68’i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), SASA Polyester ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.842.048.396
|Ereğli Demir Çelik
|1.754.368.451
|Kardemir (D)
|1.397.039.178
|SASA Polyester
|1.285.007.094
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.242.199.220
|Petkim
|1.016.584.083
|Akbank
|950.665.040
|Odaş Elektrik
|859.707.735
|Türk Hava Yolları
|622.657.386
|Koza Altın
|581.445.682
|Şişe Cam
|561.281.211
|İş Bankası (C)
|548.543.792
|Tüpraş
|448.203.463
|Emlak Konut GMYO
|405.420.357
|Ford Otosan
|395.510.497
|Vakıflar Bankası
|393.308.911
|Halkbank
|331.890.297
|Koç Holding
|300.180.541
|İş GMYO
|296.682.529
|Doğan Holding
|286.348.167
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,50
|10,00
|Net Holding
|5,39
|5,10
|5,69
|Fenerbahçe Futbol
|30,64
|29,26
|4,72
|Garanti Bankası
|7,31
|6,99
|4,58
|Petkim
|6,41
|6,15
|4,23
|Ereğli Demir Çelik
|18,03
|17,52
|2,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,21
|2,15
|2,79
|Kardemir (D)
|7,58
|7,40
|2,43
|Akbank
|5,05
|4,94
|2,23
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|6,44
|2,17
|Anadolu Efes
|22,16
|21,74
|1,93
|Selçuk Ecza Deposu
|10,40
|10,22
|1,76
|İş GMYO
|1,99
|1,96
|1,53
|TAV Havalimanları
|20,06
|19,78
|1,42
|Ülker Bisküvi
|22,14
|21,86
|1,28
|Halk GMYO
|3,33
|3,29
|1,22
|Turkcell
|15,05
|14,91
|0,94
|Odaş Elektrik
|3,68
|3,65
|0,82
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,76
|0,80
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,34
|1,33
|0,75
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|741,90
|785,10
|-5,50
|Ford Otosan
|177,80
|187,50
|-5,17
|Esenboğa Elektrik
|34,50
|36,30
|-4,96
|Kervan Gıda
|17,01
|17,85
|-4,71
|Bera Holding
|27,30
|28,60
|-4,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,56
|23,46
|-3,84
|Konya Çimento
|976,00
|1.014,00
|-3,75
|Kartonsan
|61,40
|63,75
|-3,69
|Netaş Telekomünikasyon
|25,16
|26,10
|-3,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,05
|15,59
|-3,46
|Vestel
|33,46
|34,62
|-3,35
|Brisa
|24,96
|25,82
|-3,33
|Gözde Girişim
|6,94
|7,16
|-3,07
|Hektaş
|29,00
|29,90
|-3,01
|Borusan Mannesmann
|25,36
|26,10
|-2,84
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|1,09
|-2,75
|GSD Holding
|1,84
|1,89
|-2,65
|Sasa Polyester
|45,32
|46,54
|-2,62
|Akiş GMYO
|1,90
|1,95
|-2,56
|Polisan Holding
|3,04
|3,12
|-2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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