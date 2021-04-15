Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,43 puan azalarak 1.407,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,24 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.412,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.398,28, en yüksek 1.418,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.407,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.465,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31’i prim yaptı, 68’i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), SASA Polyester ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.842.048.396 Ereğli Demir Çelik 1.754.368.451 Kardemir (D) 1.397.039.178 SASA Polyester 1.285.007.094 Yapı ve Kredi Bankası 1.242.199.220 Petkim 1.016.584.083 Akbank 950.665.040 Odaş Elektrik 859.707.735 Türk Hava Yolları 622.657.386 Koza Altın 581.445.682 Şişe Cam 561.281.211 İş Bankası (C) 548.543.792 Tüpraş 448.203.463 Emlak Konut GMYO 405.420.357 Ford Otosan 395.510.497 Vakıflar Bankası 393.308.911 Halkbank 331.890.297 Koç Holding 300.180.541 İş GMYO 296.682.529 Doğan Holding 286.348.167

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,85 3,50 10,00 Net Holding 5,39 5,10 5,69 Fenerbahçe Futbol 30,64 29,26 4,72 Garanti Bankası 7,31 6,99 4,58 Petkim 6,41 6,15 4,23 Ereğli Demir Çelik 18,03 17,52 2,91 Yapı ve Kredi Bankası 2,21 2,15 2,79 Kardemir (D) 7,58 7,40 2,43 Akbank 5,05 4,94 2,23 Eczacıbaşı İlaç 6,58 6,44 2,17 Anadolu Efes 22,16 21,74 1,93 Selçuk Ecza Deposu 10,40 10,22 1,76 İş GMYO 1,99 1,96 1,53 TAV Havalimanları 20,06 19,78 1,42 Ülker Bisküvi 22,14 21,86 1,28 Halk GMYO 3,33 3,29 1,22 Turkcell 15,05 14,91 0,94 Odaş Elektrik 3,68 3,65 0,82 Karsan Otomotiv 3,79 3,76 0,80 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,34 1,33 0,75

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 741,90 785,10 -5,50 Ford Otosan 177,80 187,50 -5,17 Esenboğa Elektrik 34,50 36,30 -4,96 Kervan Gıda 17,01 17,85 -4,71 Bera Holding 27,30 28,60 -4,55 Kordsa Teknik Tekstil 22,56 23,46 -3,84 Konya Çimento 976,00 1.014,00 -3,75 Kartonsan 61,40 63,75 -3,69 Netaş Telekomünikasyon 25,16 26,10 -3,60 İş Yatırım Menkul Değerler 15,05 15,59 -3,46 Vestel 33,46 34,62 -3,35 Brisa 24,96 25,82 -3,33 Gözde Girişim 6,94 7,16 -3,07 Hektaş 29,00 29,90 -3,01 Borusan Mannesmann 25,36 26,10 -2,84 İhlas Gayrimenkul 1,06 1,09 -2,75 GSD Holding 1,84 1,89 -2,65 Sasa Polyester 45,32 46,54 -2,62 Akiş GMYO 1,90 1,95 -2,56 Polisan Holding 3,04 3,12 -2,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)