Dalgalı piyasada dengenin oluştuğunu söylemek için erken olduğunu düşünen uzmanlar, riski dağıtmak adına portföyde çeşitlendirme yapılması gerektiği konusunda hemfikir.

Önerilerde hissenin ağırlığı devam ederken, onu TL mevduat izliyor. Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı (TCMB) değişimi sert hareket yarattı.

Naci Ağbal, görevden alınırken yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Ardından başkan yardımcılarında da değişim yaşandı. 20 Mart’tan beri piyasalarda, bu gelişmenin yankıları da sürmeye devam ediyor.

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