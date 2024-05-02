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Boğaziçi Beton (BOBET) kesinleşen temettü tarihlerini duyurdu

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen temettü ödeme tarihlerini duyurdu.

02 Mayıs 2024 | 15:06
Boğaziçi Beton (BOBET) kesinleşen temettü tarihlerini duyurdu

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (2 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde temettü ödeme tarihlerini paylaştı. Boğaziçi Beton 3 taksit halinde toplamda brüt 1,5000000, net 1,3500000 kar payı ödeyecek. 1. taksit net 0,6750000 TL, 2 ve 3. taksitler net 0,3375000 TL olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 07 Mayıs, 7 Ağustos ve 7 Ekim. Ödeme tarihleri ise 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 9 Ekim.

BOĞAZİÇİ BETON'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz 30.04.2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam. 570.000.000-TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 3 taksitle, açıklamada belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesine ilişkin karar alınmıştır.

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