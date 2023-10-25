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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 8.035,83 puandan başladı.

25 Ekim 2023 | 10:00
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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 8.035,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,41 puan artışla ve yüzde 0,57 değer kazanarak 8.035,83 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,95 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 7.990,42 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybetmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme konusunda attığı adımlarla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin yakından takip edildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesinin gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azalttığını aktaran analistler, bu durumun yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 ve 8.250 seviyelerinin direnç, 7.890 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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