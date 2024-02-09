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  • Borsa günü rekorla tamamladı: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa günü rekorla tamamladı: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,07 değer kazancıyla günü rekor seviye olan 9.045,97 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,2 milyar lira oldu.

09 Şubat 2024 | 19:57
Borsa günü rekorla tamamladı: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,18 puan artarak 9.045,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 43,33 puan ve yüzde 0,48 artışla 8.993,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.943,49, en yüksek 9.045,97 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 9.045,97 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 2,31 ve hizmetler endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 111,83 puan ve yüzde 1,18 kazançla 9.600,06 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Gübretaş, ASELSAN ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

1 ANALİST YORUMU

ANALİST YORUMU AA'ya konuşan analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

2 GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR? Analistler haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme, ABD'de İngiltere'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

3 DESTEK-DİRENÇ

DESTEK-DİRENÇ Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

4 AA FİNANS ANKETİ

AA FİNANS ANKETİ AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.
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