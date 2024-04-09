Borsa haftayı rekorla kapattı: Hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi

BIST 100 endeksi, güne 50,96 puan ve yüzde 0,52 artışla 9.807,65 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.746,84, en yüksek 9.849,26 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 9.814,19 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,28 puan ve yüzde 0,64 kazançla 10.597,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini dile getiren analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.

Yarın hangi veriler takip edilecek?

Yarın yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı tatili olması nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed toplantı tutanakları, hazine bütçe dengesi ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı 2 bin 362 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.05 itibarıyla 2 bin 362 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 43,58'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.05 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 151,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 90,3 dolardan işlem görüyor.