ARA
Bist 100
9814,19
0,59%
Bist 100
Dolar/TL
32,2482
0,7296%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0036
0,1628%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0855
-0,0175%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2434,67
1,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa haftayı rekorla kapattı: Hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi

Borsa haftayı rekorla kapattı: Hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 9.814,19 puandan tamamlayarak günlük ve haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.849,26 puana taşıdı.

09 Nisan 2024 | 13:41
Borsa haftayı rekorla kapattı: Hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi

BIST 100 endeksi, güne 50,96 puan ve yüzde 0,52 artışla 9.807,65 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.746,84, en yüksek 9.849,26 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 9.814,19 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,28 puan ve yüzde 0,64 kazançla 10.597,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini dile getiren analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.

Yarın hangi veriler takip edilecek?

Yarın yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı tatili olması nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed toplantı tutanakları, hazine bütçe dengesi ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı 2 bin 362 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.05 itibarıyla 2 bin 362 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 43,58'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.05 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 151,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 90,3 dolardan işlem görüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2434,67 1,13%
  • ALTIN ONS 2348,13 0,39%
  • BIST 100 9814,19 0,59%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,686 -0,078%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35919 0,14958%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,9 0,4053%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2482 0,7296%
  • EURO/DOLAR 1,0855 -0,0175%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0036 0,1628%
  • STERLIN/DOLAR 1,2671 0,1296%
Günün En Çok Okunanları
Tatil kuyruğu: İlçedeki yoğunluk böyle görüntülendi
ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak
ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor: Son 5 yıllık fiyat değişiklikleri
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor: Son 5 yıllık fiyat değişiklikleri
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
'Twitter' geri mi dönüyor?
GERİ
İLERİ
Tatil kuyruğu: İlçedeki yoğunluk böyle görüntülendi
ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor: Son 5 yıllık fiyat değişiklikleri
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor: Son 5 yıllık fiyat değişiklikleri
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor: Son 5 yıllık fiyat değişiklikleri
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Bakanlık açıkladı... Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Nijerya'da Binance'nin yöneticisi cezaevine girdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL